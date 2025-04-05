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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это будет действительно дерби»
Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 17:34 |
624
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это будет действительно дерби»

Главный тренер «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом»

05 апреля 2025, 17:34 |
624
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это будет действительно дерби»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

«Металлист 1925» 6 апреля проведет первый матч в весенней части чемпионата Первой лиги. Соперник будет принципиальным – «Металлист». О подготовке команды ко второй части сезона и об ожиданиях от дерби рассказал главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен.

– Расскажите, пожалуйста, в целом о межсезонной подготовке: как она прошла, все ли запланированное удалось реализовать?

– Да, у нас было много времени на подготовку, мы работали над разными аспектами – физической подготовкой, техникой, тактикой. Наконец-то чемпионат возобновляется.

– Команда сыграла очень много матчей. Был ли среди них такой, который понравился больше или меньше?

– Мне нравится любой день подготовки. Это хорошая тренировка или плохая, хорошая или плохая игра, ведь это дает нам ценную информацию. Мы играли в разных составах и все матчи мне понравились. Мы объясняли это футболистам, что на сборах будут играть все. Я считаю, что хорошие качества есть у всех наших игроков. Действительно, было много матчей, однако не каждый футболист участвовал в каждом поединке.

– С каким настроением команда завершает сборы и готовится к борьбе за выход в УПЛ?

– После нашего возвращения на Киевщину мы уже тренируемся на своем естественном поле. Команде здесь комфортно, мы готовы и ждем первого матча.

– На сборах вы привлекали нескольких молодых игроков, которые в первой части сезона играли за вторую команду. Удовлетворены ли вы их развитием?

– Я доволен нашими молодыми игроками, они демонстрировали, что все быстро усваивают и ближе к завершению сборов можно говорить, что ребята в значительной степени выполняют требования тренерского штаба. Надеемся, что они и другие ребята из второй команды будут демонстрировать свой прогресс во второй части сезона.

– Команда подписала нескольких новых футболистов зимой. Удовлетворены ли вы трансферной работой? Удалось ли новым игрокам понять ваши принципы игры?

– Во время зимней подготовки к нам присоединились несколько новых футболистов. Если мы говорим о Рашице и Мба, они присоединились несколько позже. Я доволен тем, что демонстрируют новички, но есть еще над чем дорабатывать. Они придают нашей команде новые качества и мы, конечно, будем их использовать.

– Впереди первый матч второго этапа соревнований против «Металлиста». Вам уже удалось изучить соперника? Что вы можете выделить в этой команде?

– О нашем первом матче, о нашем сопернике можно много говорить, и мы это делаем внутри команды с футболистами. Мы смотрели их матчи. Они заслуженно оказались в «Чемпионской» группе, поэтому перед нами предстанет хороший соперник.

– Матч против «Металлиста» – это дерби. Как вы ощущаете эту игру?

– Это будет действительно дерби. Это ведь две команды, которые представляют Харьков. У каждой команды своя история. Но дерби – это всегда особый матч между двумя командами из одного замечательного города.

– Добавляет ли команде дополнительной мотивации то, что это будет дерби?

– Обязательно дерби дополнительно мотивирует. Мы будем демонстрировать это. Но главная задача – это получить необходимые результаты в остающихся 8 матчах. Стартовый поединок должен задать правильный тон в борьбе за результат.

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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