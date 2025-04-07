Нива Тернополь – Диназ – 5:0. Видео голов и обзор матча

В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Нива» (Тернополь) – «Диназ» (Вышгород). Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

Тернопольская «Нива» открыла счет усилиями Андрея Демиденко на 17-й минуте. В начале второго тайма «Диназ» мог сравнять счет, но Даниил Кириченко не реализовал пенальти.

Далее забивали только футболисты «Нивы». Голами отметились Андрей Бей, Дмитрий Галадей, Иван Паламарчук и Сергей Давыдов.

Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля

«Нива» (Тернополь) – «Диназ» (Вышгород) – 5:0

Голы: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давыдов, 90.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча