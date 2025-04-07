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  4. Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 16:36 |
57
0

Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Подолье» спаслось от поражения в конце поединка

07 апреля 2025, 16:36 |
57
0
Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы). Команды не смогли определить победителя.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча Максим Сасовский вывел «Викторию» вперед.

«Подолью» удалось спастись от поражения. На 88-й минуте Евгений Профатило сравнял счет.

Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:1

Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Подолье Хмельницкий Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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