Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы). Команды не смогли определить победителя.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча Максим Сасовский вывел «Викторию» вперед.

«Подолью» удалось спастись от поражения. На 88-й минуте Евгений Профатило сравнял счет.

Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:1

Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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