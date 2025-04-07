Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча
«Подолье» спаслось от поражения в конце поединка
В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы). Команды не смогли определить победителя.
Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча Максим Сасовский вывел «Викторию» вперед.
«Подолью» удалось спастись от поражения. На 88-й минуте Евгений Профатило сравнял счет.
Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля
«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:1
Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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