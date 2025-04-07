Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 15:49 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:29
58
0

Прикарпатье – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Прикарпатье» прервало серию без побед

07 апреля 2025, 15:49 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:29
58
0
Прикарпатье – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Прикарпатье

В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся поединок «Прикарпатье» – «Кремень». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Прикарпатье» открыло счет на 35-й минуте – Василий Француз реализовал пенальти. «Кремень» отыгрался на 27-й минуте. Гол на счету Владислава Молько.

Хозяева снова вышли вперед на 73-й минуте. А на 85-й «Прикарпатье» осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Швец. Однако воспользоваться численным преимуществом «Кремень» не смог.

Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля

«Прикарпатье» – «Кремень» – 2:1

Голы: Француз, 35 (пенальти), Радульский, 73, – Молько, 57.

Прикарпатье: Кучерук, Романюк (Радульский, 61), Швец, Болденков, Француз, Стадник, Цыбульник (Демкив, 46), Соловьев, Беспалько (Цюцюра, 46), Барчук, Трофимюк (Хома, 61).

Запасные: Бобинец, Титов, Михальчук, Хруник.

Кремень: Дмитроченко, Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Прокопчук (Максименко, 78), Покась, Савицкий, Молько, Стецюк (Ковальский, 64).

Запасные: Матус, Клепко, Колосков.

Предупреждения: Цыбульник (32), Беспалько (36), Цюцюра (81), Барчук (90+2) – Тилоха (22), Прокопчук (30), Молько (83).

Удаление: Швец (85, опасная игра).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Полесье – Карпаты
Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Подолье – Виктория – 1:1. Видео голов и обзор матча
Прикарпатье Ивано-Франковск Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Василий Француз
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Бокс | 07 апреля 2025, 00:23 0
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?

Безоговорочным лидером рейтинга является Флойд Мейвезер

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07 апреля 2025, 06:23 4
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах
Футбол | 07.04.2025, 15:25
Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах
Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 07.04.2025, 15:19
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07.04.2025, 08:13
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем