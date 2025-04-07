Прикарпатье – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча

В группе на выбывание Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся поединок «Прикарпатье» – «Кремень». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Прикарпатье» открыло счет на 35-й минуте – Василий Француз реализовал пенальти. «Кремень» отыгрался на 27-й минуте. Гол на счету Владислава Молько.

Хозяева снова вышли вперед на 73-й минуте. А на 85-й «Прикарпатье» осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Швец. Однако воспользоваться численным преимуществом «Кремень» не смог.

Первая лига Украины. Выбывание. 6 апреля

«Прикарпатье» – «Кремень» – 2:1

Голы: Француз, 35 (пенальти), Радульский, 73, – Молько, 57.

Прикарпатье: Кучерук, Романюк (Радульский, 61), Швец, Болденков, Француз, Стадник, Цыбульник (Демкив, 46), Соловьев, Беспалько (Цюцюра, 46), Барчук, Трофимюк (Хома, 61).

Запасные: Бобинец, Титов, Михальчук, Хруник.

Кремень: Дмитроченко, Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Прокопчук (Максименко, 78), Покась, Савицкий, Молько, Стецюк (Ковальский, 64).

Запасные: Матус, Клепко, Колосков.

Предупреждения: Цыбульник (32), Беспалько (36), Цюцюра (81), Барчук (90+2) – Тилоха (22), Прокопчук (30), Молько (83).

Удаление: Швец (85, опасная игра).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча