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Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 15:04 |
40
0

Агробизнес – СК Полтава – 1:2. Видео голов и обзор матча

СК «Полтава» в гостях обыграла прямого конкурента

07 апреля 2025, 15:04 |
40
0
Агробизнес – СК Полтава – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Агробизнес

В группе за повышение Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся поединок между «Агробизнесом» и СК «Полтава». Перед матчем «Агробизнез» занимал в турнирной таблице второе место. «Полтава» шла на третьей позиции.

«Агробизнес» вышел вперед на 7-й минуте поединка. Однако удержать преимущество хозяевам поля не удалось. «Полтава» забила два мяча и одержала волевую победу.

СК «Полтава» набрала 28 очков, обошла «Агробизнес» в турнирной таблице и вышла на второе место. Отставание от «Эпицентра» составляет 4 очка.

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Агробизнес» – СК «Полтава» – 1:2

Голы: Касимов, 7 – Одарюк, 40, Мисюра, 57.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Агробизнес Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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