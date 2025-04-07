Агробизнес – СК Полтава – 1:2. Видео голов и обзор матча
СК «Полтава» в гостях обыграла прямого конкурента
В группе за повышение Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся поединок между «Агробизнесом» и СК «Полтава». Перед матчем «Агробизнез» занимал в турнирной таблице второе место. «Полтава» шла на третьей позиции.
«Агробизнес» вышел вперед на 7-й минуте поединка. Однако удержать преимущество хозяевам поля не удалось. «Полтава» забила два мяча и одержала волевую победу.
СК «Полтава» набрала 28 очков, обошла «Агробизнес» в турнирной таблице и вышла на второе место. Отставание от «Эпицентра» составляет 4 очка.
Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля
«Агробизнес» – СК «Полтава» – 1:2
Голы: Касимов, 7 – Одарюк, 40, Мисюра, 57.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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