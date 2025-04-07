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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 13:14 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:18
252
2

ПЕДРИНЬО: «Чемпионство? Сейчас нужно сконцентрироваться на каждой игре»

Бразилец прокомментировал победу над «Вересом» в 23-м туре УПЛ

07 апреля 2025, 13:14 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:18
252
2
ПЕДРИНЬО: «Чемпионство? Сейчас нужно сконцентрироваться на каждой игре»
ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Педриньо оценил матч против «Вереса» в 23-м туре УПЛ, в котором «горняки» одержали довольно уверенную победу – 3:0.

Вингер не попал в основной состав команды с первых минут, однако появился на футбольном поле во втором тайме.

– Педриньо, поздравляем с победой! Поделись своими впечатлениями и мыслями после матча «Шахтера» с «Вересом».

– Довольно сложный поединок. Мы с самого начала этого ожидали, ведь «Верес» – достойная команда с хорошим уровнем исполнителей и в целом командной игрой. Самое важное, что удалось завоевать три очка, несмотря на то, что моментами игра складывалась, нельзя признать, довольно трудно. Но важно, что, особенно во втором тайме, мы сумели лучше сбалансировать командный ритм как с мячом, так и без него, и завоевать три очка, вырвав результат, скажем так, в последние минуты матча.

– Доволен ли ты тем, как вошел в игру во втором тайме?

– Да! Думаю, я хорошо вписался в командный рисунок игры после моей замены. Важно, что команда во втором тайме лучше играть с мячом и без него. Я считаю, что я также внес свой вклад в развитие командной игры и в то, как развивались события на поле. Отмечу, что мы одержали важную победу и три очка и продолжаем двигаться дальше в надежде на положительные результаты в будущем.

– Как оцениваешь шансы «Шахтера» в борьбе за чемпионство?

- Сейчас самое важное - сконцентрироваться на каждой отдельно взятой игре, продолжать двигаться от матча к матчу, и нам по силам получить положительный результат. В каждой игре мы сконцентрируемся на разборе конкретного соперника, а пока рад одержанной победе – продолжаем двигаться дальше.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Burevestnik
і знов в основі у ШД було 7 іноземців.
до фінального свистка так і залишилось.
- - - - - 
скоро 3-5 отих приймуть укр. громадянство і залишиться тільки Різник. Чи не залишиться?
така оце академія ШД  наяву і в дійсності...
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