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  4. Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:41
2580
3

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко

07 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:41
2580
3
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Бывший вратарь донецкого «Шахтера», а ныне тренер голкиперов «горняков» Андрей Пятов вместе с пресс-службой клуба потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

В официальных социальных сетях «Шахтера» была опубликована видео-пародия на инцидент между юным болельщиком и лидером «бело-синих».

На видео Пятов отвечает на обращение болельщика:

– Андрей Валерьевич, Андрей Валерьевич, можно вас на...

– Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет?

– 30.

– Ну я тебе не Андрей Валерьевич. Я – Кучерявый.

ВИДЕО. Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

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Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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easterly
ржавий троллінг нулєвого рівня
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MrStepanovM .
прикольно буде як інщі почнуть так само тролити
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