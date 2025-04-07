Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко
Бывший вратарь донецкого «Шахтера», а ныне тренер голкиперов «горняков» Андрей Пятов вместе с пресс-службой клуба потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
В официальных социальных сетях «Шахтера» была опубликована видео-пародия на инцидент между юным болельщиком и лидером «бело-синих».
На видео Пятов отвечает на обращение болельщика:
– Андрей Валерьевич, Андрей Валерьевич, можно вас на...
– Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет?
– 30.
– Ну я тебе не Андрей Валерьевич. Я – Кучерявый.
ВИДЕО. Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я – Кучерявый»
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