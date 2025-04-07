Бывший вратарь донецкого «Шахтера», а ныне тренер голкиперов «горняков» Андрей Пятов вместе с пресс-службой клуба потроллил вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

В официальных социальных сетях «Шахтера» была опубликована видео-пародия на инцидент между юным болельщиком и лидером «бело-синих».

На видео Пятов отвечает на обращение болельщика:

– Андрей Валерьевич, Андрей Валерьевич, можно вас на...

– Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет?

– 30.

– Ну я тебе не Андрей Валерьевич. Я – Кучерявый.

ВИДЕО. Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я – Кучерявый»