Сколько получил Зубков? Озвучена оценка украинца за матч против Фенербахче
«Трабзонспор» уступил подопечным Жозе Моуриньо со счетом 1:4
В воскресенье, 6 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» противостоял «Фенербахче».
Поединок был проведен в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Без проблем подопечные Жозе Моуриньо обыграли оппонентов и подняли настроение родным болельщикам. «Фенербахче» уверенно одолел «Трабзонспор» со счетом 4:1.
Все 90 минут на футбольном поле провел украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков. Вингер не отметился результативными действиями, поэтому получил довольно посредственную оценку от статистического портала WhoScored – 6.7 баллов. Несмотря на это, Александр стал третьим лучшим спортсменом команды по мнению сайта.
Лучше всего в матче себя проявил футболист «Фенербахче» Андерсон Талиска, которому удалось оформить хет-трик. Выступление бразильца было оценено в 9 баллов.
Оценка матча «Фенербахче» – «Трабзонспор» от WhoScored
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