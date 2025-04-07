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Турция
07 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 09:17
989
0

Сколько получил Зубков? Озвучена оценка украинца за матч против Фенербахче

«Трабзонспор» уступил подопечным Жозе Моуриньо со счетом 1:4

07 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 09:17
989
0
Сколько получил Зубков? Озвучена оценка украинца за матч против Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» противостоял «Фенербахче».

Поединок был проведен в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Без проблем подопечные Жозе Моуриньо обыграли оппонентов и подняли настроение родным болельщикам. «Фенербахче» уверенно одолел «Трабзонспор» со счетом 4:1.

Все 90 минут на футбольном поле провел украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков. Вингер не отметился результативными действиями, поэтому получил довольно посредственную оценку от статистического портала WhoScored – 6.7 баллов. Несмотря на это, Александр стал третьим лучшим спортсменом команды по мнению сайта.

Лучше всего в матче себя проявил футболист «Фенербахче» Андерсон Талиска, которому удалось оформить хет-трик. Выступление бразильца было оценено в 9 баллов.

Оценка матча «Фенербахче» – «Трабзонспор» от WhoScored

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Фенербахче Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков оценки WhoScored Андерсон Талиска
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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