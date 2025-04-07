Сколько получил Зубков? Озвучена оценка украинца за матч против Фенербахче

В воскресенье, 6 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» противостоял «Фенербахче».

Поединок был проведен в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Без проблем подопечные Жозе Моуриньо обыграли оппонентов и подняли настроение родным болельщикам. «Фенербахче» уверенно одолел «Трабзонспор» со счетом 4:1.

Все 90 минут на футбольном поле провел украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков. Вингер не отметился результативными действиями, поэтому получил довольно посредственную оценку от статистического портала WhoScored – 6.7 баллов. Несмотря на это, Александр стал третьим лучшим спортсменом команды по мнению сайта.

Лучше всего в матче себя проявил футболист «Фенербахче» Андерсон Талиска, которому удалось оформить хет-трик. Выступление бразильца было оценено в 9 баллов.

Оценка матча «Фенербахче» – «Трабзонспор» от WhoScored