Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус
6 апреля римляне и туринцы расписали ничью в 31-м туре чемпионата Италии
6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.6 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор забитого мяча в составе гостей Мануэль Локателли (7.8). Эльдор Шомуродов, который отличился за волков, получил 7.0.
Оценки WhoScored за матч Рома – Ювентус (1:1)
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