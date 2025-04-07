Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус

6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор забитого мяча в составе гостей Мануэль Локателли (7.8). Эльдор Шомуродов, который отличился за волков, получил 7.0.

Оценки WhoScored за матч Рома – Ювентус (1:1)