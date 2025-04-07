Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус
Италия
07 апреля 2025, 05:42 |
446
0

Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус

6 апреля римляне и туринцы расписали ничью в 31-м туре чемпионата Италии

07 апреля 2025, 05:42 |
446
0
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор забитого мяча в составе гостей Мануэль Локателли (7.8). Эльдор Шомуродов, который отличился за волков, получил 7.0.

Оценки WhoScored за матч Рома – Ювентус (1:1)

По теме:
Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси
Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча
85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура
Артем Довбик Мануэль Локателли Эльдор Шомуродов Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06 апреля 2025, 09:17 19
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа

Интер Майами с голом Месси не сумел обыграть одну из худших команд MLS 2025
Футбол | 07 апреля 2025, 04:50 0
Интер Майами с голом Месси не сумел обыграть одну из худших команд MLS 2025
Интер Майами с голом Месси не сумел обыграть одну из худших команд MLS 2025

Цапли на своем поле сыграли вничью с Торонто (1:1)

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Футбол | 06.04.2025, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
Футбол | 06.04.2025, 11:29
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой
Футбол | 06.04.2025, 22:32
ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой
ФОТО. Жена Яремчука вернулась в Украину и ослепила своей красотой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
06.04.2025, 05:50 3
Футбол
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем