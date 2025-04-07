Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси
Англия
07 апреля 2025, 05:33 |
154
0

Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси

6 апреля пчелы и пенсионеры сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 31-го тура АПЛ

07 апреля 2025, 05:33 |
154
0
Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк и Джейдон Санчо

6 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Челси.

Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский хавбек хозяева Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Витали Янельта.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча стал левый защитник Брентфорда Кин Льюис-Поттер (8.0).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Челси (0:0)

По теме:
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Рома – Ювентус
Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами
Звезда футбола хочет переехать жить на Ближний Восток. В Англии шокированы
Егор Ярмолюк оценки WhoScored Брентфорд Челси Брентфорд - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 апреля 2025, 23:59 3
Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча
Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2024/25

Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06 апреля 2025, 12:02 1
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ

В Саудовской Аравии и Катаре следят за звездным хорватом

Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте
Футбол | 07.04.2025, 04:17
Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте
Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Футбол | 06.04.2025, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
Футбол | 06.04.2025, 11:29
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 24
Хоккей
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем