Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси

6 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Челси.

Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Украинский хавбек хозяева Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Витали Янельта.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча стал левый защитник Брентфорда Кин Льюис-Поттер (8.0).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Челси (0:0)