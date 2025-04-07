Обнародована оценка Ярмолюка за лондонское дерби Брентфорд – Челси
6 апреля пчелы и пенсионеры сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 31-го тура АПЛ
6 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Челси.
Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
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Украинский хавбек хозяева Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Витали Янельта.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком матча стал левый защитник Брентфорда Кин Льюис-Поттер (8.0).
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Челси (0:0)
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