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Вильярреал
06.04.2025 22:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
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Испания
06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:47
48
0

Битва за зону ЛЧ. Вильярреал и Атлетик разошлись миром в Ла Лиге

Команды не сумели забить ни одного гола в матча 30-го тура

06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:47
48
0
Битва за зону ЛЧ. Вильярреал и Атлетик разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура Ла Лиги Вильярреал и Атлетик разошлись миром.

Команды не сумели забить ни одного гола в битве за топ-4, зону Лиги чемпионов.

Турнирное положение: Барселона (67 очков), Реал (63), Атлетико (60), Атлетик (54), Вильярреал и Бетис (по 48).

Ла Лига. 30-й тур, 6 апреля

Вильярреал – Атлетик Бильбао – 0:0

Видеообзор матча

События матча

83’
Папе Гуйе (Вильярреал) получает красную карточку.
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Вильярреал Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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