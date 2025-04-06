Битва за зону ЛЧ. Вильярреал и Атлетик разошлись миром в Ла Лиге

В матче 30-го тура Ла Лиги Вильярреал и Атлетик разошлись миром.

Команды не сумели забить ни одного гола в битве за топ-4, зону Лиги чемпионов.

Турнирное положение: Барселона (67 очков), Реал (63), Атлетико (60), Атлетик (54), Вильярреал и Бетис (по 48).

Ла Лига. 30-й тур, 6 апреля

Вильярреал – Атлетик Бильбао – 0:0

Видеообзор матча