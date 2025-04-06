06.04.2025 22:00 – FT 0 : 0
Испания06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:47
48
0
Битва за зону ЛЧ. Вильярреал и Атлетик разошлись миром в Ла Лиге
Команды не сумели забить ни одного гола в матча 30-го тура
06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:47
48
0
В матче 30-го тура Ла Лиги Вильярреал и Атлетик разошлись миром.
Команды не сумели забить ни одного гола в битве за топ-4, зону Лиги чемпионов.
Турнирное положение: Барселона (67 очков), Реал (63), Атлетико (60), Атлетик (54), Вильярреал и Бетис (по 48).
Ла Лига. 30-й тур, 6 апреля
Вильярреал – Атлетик Бильбао – 0:0
Видеообзор матча
События матча
83’
Папе Гуйе (Вильярреал) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 апреля 2025, 18:05 26
Мерсисайдцы уступили Фулхэму 2:3, параллельные поединки: победа Тоттенхэма и ничья Челси
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 5
Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе
Футбол | 07.04.2025, 01:02
Футбол | 06.04.2025, 11:29
Футбол | 06.04.2025, 09:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2025, 21:16 4
06.04.2025, 05:50 3
05.04.2025, 23:40
06.04.2025, 08:21 23
05.04.2025, 15:55 20
06.04.2025, 09:17 16
Теннис
05.04.2025, 15:02 1