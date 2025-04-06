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Италия
06 апреля 2025, 22:57 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:03
823
0

«Но у него такой характер». Экс-форвард Ромы оценил выступления Довбика

Сандро Товальери – об украинском нападающем

06 апреля 2025, 22:57 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:03
823
0
«Но у него такой характер». Экс-форвард Ромы оценил выступления Довбика
Сандро Товальери

Бывший футболист Сандро Товальери поделился мыслями относительно выступлений в составе «Ромы» украинского форварда Артема Довбика.

«Нападающего всегда оценивают по количеству забитых им голов. Ему, безусловно, было трудно адаптироваться к чемпионату Италии.

Меня очень тронуло его интервью, в котором он рассказывал о своих маме, папе и бабушке, которые находятся в Украине, где идет война. Ему тяжело, для игрока это является травмой. Когда выходишь на поле с мыслями о чем-то другом, то трудно что-то продемонстрировать.

Но думаю, что тренерский штаб и его партнеры в команде ему помогли. Манчини в Лечче сказал ему, чтобы он растолкал всех, и этим дал ему большой толчок.

Один совет, который я могу дать ему, – это праздновать, когда он забивает. Нужно делать это всегда, особенно когда забиваешь решающие голы. Нападающий должен праздновать и купаться в объятиях болельщиков. Но у него такой характер.

Артем – физически крепкий игрок, но в начале игра «Ромы» ему не помогала. Он не забил несколько голов, некоторые из его моментов были стопроцентными. Но он всегда - в штрафной площадке, и это важно», – сказал бывший футболист в интервью Tele Radio Stereo.

Товальери выступал на позиции форварда. Он также играл за «Рому», в составе которой отметился 11 голами в 33 матчах.

Ранее игру Довбика в Италии оценил экс-звезда «Ромы» Амантино Мансини.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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