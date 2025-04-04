«Он меня удивил». Экс-звезда Ромы оценил игру Довбика в Италии

Бывший футболист Амантино Мансини поделился мыслями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик сейчас, безусловно, является одной из сильных сторон команды Раньери. Он переживает действительно важный момент.

Это нападающий, который приятно меня удивил. Он действительно хорошо играет и становится настоящим открытием», – сказал экс-футболист в интервью tuttomercato24.

Мансини известен в Европе по выступлениям за «Рому», «Интер» и «Милан». В его активе – 6 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее экс-нападающий «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинич объяснил, почему Довбику тяжело в Серии А.