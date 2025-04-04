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  4. «Он меня удивил». Экс-звезда Ромы оценил игру Довбика в Италии
Италия
04 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:59
413
0

«Он меня удивил». Экс-звезда Ромы оценил игру Довбика в Италии

Амантино Мансини похвалил украинского форварда

04 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:59
413
0
«Он меня удивил». Экс-звезда Ромы оценил игру Довбика в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист Амантино Мансини поделился мыслями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик сейчас, безусловно, является одной из сильных сторон команды Раньери. Он переживает действительно важный момент.

Это нападающий, который приятно меня удивил. Он действительно хорошо играет и становится настоящим открытием», – сказал экс-футболист в интервью tuttomercato24.

Мансини известен в Европе по выступлениям за «Рому», «Интер» и «Милан». В его активе – 6 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее экс-нападающий «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинич объяснил, почему Довбику тяжело в Серии А.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Амантино Мансини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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