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  4. Экс-форвард Ромы и Ювентуса объяснил, почему Довбику тяжело в Серии А
Италия
04 апреля 2025, 03:10 |
32
0

Экс-форвард Ромы и Ювентуса объяснил, почему Довбику тяжело в Серии А

Мирко Вучинич высказался об Артеме

04 апреля 2025, 03:10 |
32
0
Экс-форвард Ромы и Ювентуса объяснил, почему Довбику тяжело в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и римской «Ромы» Мирко Вучинич высказался об украинском голеадоре «волков» Артеме Довбике.

«А что вы ждали от Довбика? Итальянский чемпионат намного сложнее [чем Ла Лига]. Рим – непростое место, не будем забывать, что «Рома» привыкла к классным нападающим, начиная с Батистуты. Мне самому в первый год здесь было трудно», – сказал Вучинич.

Довбик провел за «Рому» в этом сезоне 38 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее экс-футболист «Ромы» Франческо Грациани прокомментировал возможное назначение Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера «волков» и то, насколько Артем Довбик подходит под его футбол.

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Мирко Вучинич Габриэль Батистута Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник
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