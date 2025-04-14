Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца

4 апреля официально стало известно о том, что после завершения текущего сезона «Манчестер Сити» покинет 33-летний бельгийский хавбек Кевин де Брюйне.

Ожидалось, что футболист переберется за океан – в MLS, или же примет предложение из Саудовской Аравии, однако на днях появилась информация, что де Брюйне всерьез рассматривает возможность остаться в АПЛ и поиграть на топ-уровне еще какое-то время.

Интерес к подписанию де Брюйне ныне проявляют «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», и Кевин намерен оценить каждый из этих вариантов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, узнав о готовности де Брюйне остаться в АПЛ, оказался крайне разочарован и считает подобную возможность предательством как «горожан» и их болельщиков, так и лично его, ведь испанский коуч всегда старался поддерживать совершенно особенные отношения с бельгийцем.

Впрочем, сам де Брюйне еще далек от финального решения по поводу следующего клуба и пока, видимо, сфокусирован на том, чтобы доиграть текущий сезон.