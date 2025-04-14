Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Коучу «Манчестер Сити» не нравится, что Кевин не исключает возможность остаться в АПЛ
4 апреля официально стало известно о том, что после завершения текущего сезона «Манчестер Сити» покинет 33-летний бельгийский хавбек Кевин де Брюйне.
Ожидалось, что футболист переберется за океан – в MLS, или же примет предложение из Саудовской Аравии, однако на днях появилась информация, что де Брюйне всерьез рассматривает возможность остаться в АПЛ и поиграть на топ-уровне еще какое-то время.
Интерес к подписанию де Брюйне ныне проявляют «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», и Кевин намерен оценить каждый из этих вариантов.
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, узнав о готовности де Брюйне остаться в АПЛ, оказался крайне разочарован и считает подобную возможность предательством как «горожан» и их болельщиков, так и лично его, ведь испанский коуч всегда старался поддерживать совершенно особенные отношения с бельгийцем.
Впрочем, сам де Брюйне еще далек от финального решения по поводу следующего клуба и пока, видимо, сфокусирован на том, чтобы доиграть текущий сезон.
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