Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный вариант. Де Брюйне уйдет из Ман Сити, но останется в Англии
Англия
14 апреля 2025, 13:10 |
623
0

Неожиданный вариант. Де Брюйне уйдет из Ман Сити, но останется в Англии

Бельгийский полузащитник примет окончательное решение после сезона 2024/25

14 апреля 2025, 13:10 |
623
0
Неожиданный вариант. Де Брюйне уйдет из Ман Сити, но останется в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет нынешний клуб после окончания текущего сезона.

Бельгийский футболист еще не определился с местом, где продолжит свою карьеру, однако у него появился очень неожиданный вариант. В услугах де Брюйне заинтересован лондонский «Арсенал» – сам Кевин знает о возможности трансфера к «канонирам».

«Честно говоря, я не знаю, куда уйду летом. Решение об уходе из «Манчестер Сити» было принято совсем недавно. Мне нужно поговорить с ними (об интересе «Арсенала» – прим), с другими кандидатами. После этого я увижу, какая команда сильнее всего хочет видеть меня в своем составе», – сообщил де Брюйне.

В текущем сезоне Кевин провел 33 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Полузащитник пропустил несколько поединков из-за травм.

По теме:
В Реале обеспокоены. Звезда клуба хочет принять предложение Челси
Украинский голкипер прокомментировал потенциальный переход во Францию
«Он нам очень помог». Гвардиола назвал вклад Зинченко в победы Ман Сити
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кевин де Брюйне трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Бокс | 14 апреля 2025, 08:21 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»

Американец вспомнил бой с Артуро Гатти

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14 апреля 2025, 11:51 5
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги

Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика

Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Бокс | 14.04.2025, 01:38
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Бокс | 14.04.2025, 07:48
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
«Удачно заехал в Грецию». Реакция болельщиков на титул Яремчука
Футбол | 14.04.2025, 13:22
«Удачно заехал в Грецию». Реакция болельщиков на титул Яремчука
«Удачно заехал в Грецию». Реакция болельщиков на титул Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 7
Хоккей
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
13.04.2025, 00:55
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 19
Футбол
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 14
Футбол
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 24
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем