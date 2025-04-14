Неожиданный вариант. Де Брюйне уйдет из Ман Сити, но останется в Англии

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет нынешний клуб после окончания текущего сезона.

Бельгийский футболист еще не определился с местом, где продолжит свою карьеру, однако у него появился очень неожиданный вариант. В услугах де Брюйне заинтересован лондонский «Арсенал» – сам Кевин знает о возможности трансфера к «канонирам».

«Честно говоря, я не знаю, куда уйду летом. Решение об уходе из «Манчестер Сити» было принято совсем недавно. Мне нужно поговорить с ними (об интересе «Арсенала» – прим), с другими кандидатами. После этого я увижу, какая команда сильнее всего хочет видеть меня в своем составе», – сообщил де Брюйне.

В текущем сезоне Кевин провел 33 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Полузащитник пропустил несколько поединков из-за травм.