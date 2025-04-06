Третье поражение для Бергамо подряд. Аталанта уступила Лацио в Серии A
Единственный гол в матче на 54-й минуте забил датский вингер Густав Исаксен
В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Лацио» (0:1).
Единственный гол в матче на 54-й минуте забил датский вингер гостей Густав Исаксен.
Команда из Бергамо (58 очков), потерпевшая третье поражение подряд, сохраняет 3-е место в турнирной таблице, следом идёт «Болонья» (57).
Команда «Лацио» (55 очков) поднялась на шестую позицию, столько же имеет «Ювентус».
Серия А. 31-й тур, 6 апреля
Аталанта – Лацио – 0:1
Гол: Исаксен, 54
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Исаксен, 54 минута
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Овертаймы в Кубке Украины посреди недели точно дадут о себе знать
Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли