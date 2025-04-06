Третье поражение для Бергамо подряд. Аталанта уступила Лацио в Серии A

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Лацио» (0:1).

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил датский вингер гостей Густав Исаксен.

Команда из Бергамо (58 очков), потерпевшая третье поражение подряд, сохраняет 3-е место в турнирной таблице, следом идёт «Болонья» (57).

Команда «Лацио» (55 очков) поднялась на шестую позицию, столько же имеет «Ювентус».

Серия А. 31-й тур, 6 апреля

Аталанта – Лацио – 0:1

Гол: Исаксен, 54

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Исаксен, 54 минута