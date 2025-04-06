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Чемпионат Италии
Аталанта
06.04.2025 19:00 - : -
Лацио
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Италия
06 апреля 2025, 04:13 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:14
23
0

Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву

06 апреля 2025, 04:13 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:14
23
0
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

В воскресенье, 6 апреля состоится матч 31-го раунда Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Стартовый свисток в Бергамо прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Аталанта

Еще несколько матчей тому назад клуб считался одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Однако после поражений от «Интера» и «Фиорентины» позиции коллектива пошатнулись, сейчас команда занимает 3 место в лиге с 58 очками в активе, а отрыв к первой строчке составляет уже 9 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов команда досадно проиграла бельгийскому «Брюгге» и покинула турнир на стадии 1/8, а в Кубке Италии вылетела от «Болоньи» в четвертьфинале. Также недавно стало известно, что многолетний тренер команды Джан Пьеро Гасперини покинет клуб после завершения сезона.

Лацио

Столичный клуб проводит хороший сезон. На данный момент команда находится на 7 месте в Серии А и имеет 52 очка, однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего 4 балла. В Лиге Европы команда заняла 1 место на этапе лиги, а также смогла дойти до четвертьфинала, где уже скоро встретится с норвежским «Буде-Глимтом». Из кубка, как и «Аталанта», коллектив вылетел в ¼, потерпев поражение от «Интера».

Личные встречи

В последних 5 матчах между командами каждый коллектив одержал по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью. Эта ничья со счетом 1:1 состоялась в матче первого круга этого сезона.

В последний раз «Лацио» побеждал «Аталанту» на выезде в октябре 2022 года в рамках Серии А.

Интересные факты

  • За 14 домашних матчей чемпионата в этом сезоне «Аталанта» завоевала всего 25 очков – 9 лучший результат лиги.
  • «Лацио» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из последних семи матчей.
  • Римский клуб не одержал ни одной победы в последних 4 матчах во всех турнирах.
  • В этом сезоне Серии А клуб из Бергамо забил 63 мяча – это второй лучший показатель в лиге.

Возможные стартовые составы

  • Аталанта: Карнесекки, Колашинац – Гин – Дьимсити, Дзаппакоста – Эдерсон – Роон – Белланова, где Кеталере, Лукман – Ретеги
  • Лацио: Проведель, Тавареш – Романьоли – Гила – Марушич, Ровелла – Вечино, Дзакканьи – Педро – Исаксен, Действие

Прогноз

Обе команды желают лучше завершить сезон и приложат максимум усилий для достижения целей. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
Аталанта
6 апреля 2025 -
19:00
Лацио
Обе забьют 1.80 Сделать ставку

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Аталанта Лацио Аталанта - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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