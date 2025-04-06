Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Поединок состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву
В воскресенье, 6 апреля состоится матч 31-го раунда Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Стартовый свисток в Бергамо прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
Аталанта
Еще несколько матчей тому назад клуб считался одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Однако после поражений от «Интера» и «Фиорентины» позиции коллектива пошатнулись, сейчас команда занимает 3 место в лиге с 58 очками в активе, а отрыв к первой строчке составляет уже 9 зачетных пунктов.
В Лиге чемпионов команда досадно проиграла бельгийскому «Брюгге» и покинула турнир на стадии 1/8, а в Кубке Италии вылетела от «Болоньи» в четвертьфинале. Также недавно стало известно, что многолетний тренер команды Джан Пьеро Гасперини покинет клуб после завершения сезона.
Лацио
Столичный клуб проводит хороший сезон. На данный момент команда находится на 7 месте в Серии А и имеет 52 очка, однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего 4 балла. В Лиге Европы команда заняла 1 место на этапе лиги, а также смогла дойти до четвертьфинала, где уже скоро встретится с норвежским «Буде-Глимтом». Из кубка, как и «Аталанта», коллектив вылетел в ¼, потерпев поражение от «Интера».
Личные встречи
В последних 5 матчах между командами каждый коллектив одержал по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью. Эта ничья со счетом 1:1 состоялась в матче первого круга этого сезона.
В последний раз «Лацио» побеждал «Аталанту» на выезде в октябре 2022 года в рамках Серии А.
Интересные факты
- За 14 домашних матчей чемпионата в этом сезоне «Аталанта» завоевала всего 25 очков – 9 лучший результат лиги.
- «Лацио» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из последних семи матчей.
- Римский клуб не одержал ни одной победы в последних 4 матчах во всех турнирах.
- В этом сезоне Серии А клуб из Бергамо забил 63 мяча – это второй лучший показатель в лиге.
Возможные стартовые составы
- Аталанта: Карнесекки, Колашинац – Гин – Дьимсити, Дзаппакоста – Эдерсон – Роон – Белланова, где Кеталере, Лукман – Ретеги
- Лацио: Проведель, Тавареш – Романьоли – Гила – Марушич, Ровелла – Вечино, Дзакканьи – Педро – Исаксен, Действие
Прогноз
Обе команды желают лучше завершить сезон и приложат максимум усилий для достижения целей. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.
19:00
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