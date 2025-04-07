Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гол и празднование? Про пенсию – вы все узнаете»
Лидер киевского Динамо прокомментировал уникальное празднование забитого мяча
6 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Левый Берег.
Поединок прошел в столице Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
На 44-й минуте первый мяч в этой встрече забил Андрей Ярмоленко. 35-летний лидер бело-синих отпраздновал гол хромая.
После завершения матча Ярмоленко прокомментировал решение так уникально отпраздновать:
«О праздновании: о пенсии – вы все узнаете. Я выйду и объявлю. Просто шучу над молодыми. Людям кажется, что как дед выгляжу. Праздновал с юмором, вроде все в порядке».
ВИДЕО. Гол и празднование Ярмоленко в матче против Левого Берега
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