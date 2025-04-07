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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гол и празднование? Про пенсию – вы все узнаете»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 02:24 |
89
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гол и празднование? Про пенсию – вы все узнаете»

Лидер киевского Динамо прокомментировал уникальное празднование забитого мяча

07 апреля 2025, 02:24 |
89
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гол и празднование? Про пенсию – вы все узнаете»
ФК Динамо Киев

6 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Левый Берег.

Поединок прошел в столице Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 44-й минуте первый мяч в этой встрече забил Андрей Ярмоленко. 35-летний лидер бело-синих отпраздновал гол хромая.

После завершения матча Ярмоленко прокомментировал решение так уникально отпраздновать:

«О праздновании: о пенсии – вы все узнаете. Я выйду и объявлю. Просто шучу над молодыми. Людям кажется, что как дед выгляжу. Праздновал с юмором, вроде все в порядке».

ВИДЕО. Гол и празднование Ярмоленко в матче против Левого Берега

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Динамо Киев празднование гола Андрей Ярмоленко Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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