Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гол и празднование? Про пенсию – вы все узнаете»

6 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Левый Берег.

Поединок прошел в столице Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 44-й минуте первый мяч в этой встрече забил Андрей Ярмоленко. 35-летний лидер бело-синих отпраздновал гол хромая.

После завершения матча Ярмоленко прокомментировал решение так уникально отпраздновать:

«О праздновании: о пенсии – вы все узнаете. Я выйду и объявлю. Просто шучу над молодыми. Людям кажется, что как дед выгляжу. Праздновал с юмором, вроде все в порядке».

ВИДЕО. Гол и празднование Ярмоленко в матче против Левого Берега