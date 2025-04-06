Тернопольская Нива разгромила Диназ, забив пять сухих мячей
В группе за выживание были результативные матчи
6 апреля было сыграно три матча в группе «Выживание» Первой лиги Украины.
Тернопольская «Нива» разгромила вышгородский «Диназ» со счетом 5:0. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Андрея Демиденко.
В начале второго тайма футболисты «Диназа» не реализовали пенальти – и после этого посыпались. Далее забивали только тернополяне: Андрей Бей удвоил преимущество, а затем в воротах гостей отличились Дмитрий Галадей, Иван Паламарчук и Сергей Давыдов.
«Прикарпатье» одержало победу над «Кремнем» – 2:1. За хозяев забивали Василий Француз и Юрий Радульский, а в составе гостей единственный мяч провел Владислав Молько.
«Подолье» сыграло вничью с «Викторией». Сумчане первыми открыли счет – отличился Максим Сасовский. В конце поединка хмельничан спас Евгений Профатило.
Первая лига Украины. Выживание. 6 апреля
Нива Тернополь – Диназ Вышгород – 5:0
Голы: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давыдов, 90
Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы –1:1
Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49
Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг – 2:1
Голы: Француз, 35 (пенальти), Радульский, 73, – Молько, 57
События матча
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