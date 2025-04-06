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Первая лига
Нива Тернополь
06.04.2025 13:30 – FT 5 : 0
Диназ
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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:59
409
0

Тернопольская Нива разгромила Диназ, забив пять сухих мячей

В группе за выживание были результативные матчи

06 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:59
409
0
Тернопольская Нива разгромила Диназ, забив пять сухих мячей
Нива Тернополь

6 апреля было сыграно три матча в группе «Выживание» Первой лиги Украины.

Тернопольская «Нива» разгромила вышгородский «Диназ» со счетом 5:0. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Андрея Демиденко.

В начале второго тайма футболисты «Диназа» не реализовали пенальти – и после этого посыпались. Далее забивали только тернополяне: Андрей Бей удвоил преимущество, а затем в воротах гостей отличились Дмитрий Галадей, Иван Паламарчук и Сергей Давыдов.

«Прикарпатье» одержало победу над «Кремнем» – 2:1. За хозяев забивали Василий Француз и Юрий Радульский, а в составе гостей единственный мяч провел Владислав Молько.

«Подолье» сыграло вничью с «Викторией». Сумчане первыми открыли счет – отличился Максим Сасовский. В конце поединка хмельничан спас Евгений Профатило.

Первая лига Украины. Выживание. 6 апреля

Нива Тернополь – Диназ Вышгород – 5:0

Голы: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давыдов, 90

Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы –1:1

Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49

Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг – 2:1

Голы: Француз, 35 (пенальти), Радульский, 73, – Молько, 57

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Serhii Davydov (Нива Тернополь).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Palamarchuk (Нива Тернополь).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Andrii Bei (Нива Тернополь).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Andrii Demydenko (Нива Тернополь).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нива Тернополь Диназ Вышгород Прикарпатье Ивано-Франковск Кремень Кременчуг Подолье Хмельницкий Виктория Сумы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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