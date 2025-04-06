Тернопольская Нива разгромила Диназ, забив пять сухих мячей

6 апреля было сыграно три матча в группе «Выживание» Первой лиги Украины.

Тернопольская «Нива» разгромила вышгородский «Диназ» со счетом 5:0. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Андрея Демиденко.

В начале второго тайма футболисты «Диназа» не реализовали пенальти – и после этого посыпались. Далее забивали только тернополяне: Андрей Бей удвоил преимущество, а затем в воротах гостей отличились Дмитрий Галадей, Иван Паламарчук и Сергей Давыдов.

«Прикарпатье» одержало победу над «Кремнем» – 2:1. За хозяев забивали Василий Француз и Юрий Радульский, а в составе гостей единственный мяч провел Владислав Молько.

«Подолье» сыграло вничью с «Викторией». Сумчане первыми открыли счет – отличился Максим Сасовский. В конце поединка хмельничан спас Евгений Профатило.

Первая лига Украины. Выживание. 6 апреля

Нива Тернополь – Диназ Вышгород – 5:0

Голы: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давыдов, 90

Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы –1:1

Голы: Профатило, 88, – Сасовский, 49

Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг – 2:1

Голы: Француз, 35 (пенальти), Радульский, 73, – Молько, 57