Усталость растет. В Реале определились с 3 заменами Винисиусу

Мадридский «Реал» нацелился на 3 варианта замены бразильского вингера Винисиуса, сообщает Fichajes.

По информации источника, в испанском гранде растет усталость от нестабильности 24-летнего футболиста, а также от его провокационного поведения. На его место рассматривают следующих футболистов:

Виктор Осимхен: нигерийский форвард «Наполи», выступающий на правах аренды за «Галатасарай»;

Виктор Дьекереш: шведский форвард «Спортинга»;

Рафаэл Леау: португальский вингер «Милан».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал».