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  4. Усталость растет. В Реале определились с 3 заменами Винисиусу
Испания
06 апреля 2025, 17:33 |
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Усталость растет. В Реале определились с 3 заменами Винисиусу

Виктор Дьекереш, Рафаэл Леау и Виктор Осимхен рассматриваются руководством гранда

06 апреля 2025, 17:33 |
710
0
Усталость растет. В Реале определились с 3 заменами Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Мадридский «Реал» нацелился на 3 варианта замены бразильского вингера Винисиуса, сообщает Fichajes.

По информации источника, в испанском гранде растет усталость от нестабильности 24-летнего футболиста, а также от его провокационного поведения. На его место рассматривают следующих футболистов:

  • Виктор Осимхен: нигерийский форвард «Наполи», выступающий на правах аренды за «Галатасарай»;
  • Виктор Дьекереш: шведский форвард «Спортинга»;
  • Рафаэл Леау: португальский вингер «Милан».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал».

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Виктор Осимхен Рафаэл Леау Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Наполи Милан Галатасарай
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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