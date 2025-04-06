Испания06 апреля 2025, 17:33 |
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Усталость растет. В Реале определились с 3 заменами Винисиусу
Виктор Дьекереш, Рафаэл Леау и Виктор Осимхен рассматриваются руководством гранда
06 апреля 2025, 17:33 |
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Мадридский «Реал» нацелился на 3 варианта замены бразильского вингера Винисиуса, сообщает Fichajes.
По информации источника, в испанском гранде растет усталость от нестабильности 24-летнего футболиста, а также от его провокационного поведения. На его место рассматривают следующих футболистов:
- Виктор Осимхен: нигерийский форвард «Наполи», выступающий на правах аренды за «Галатасарай»;
- Виктор Дьекереш: шведский форвард «Спортинга»;
- Рафаэл Леау: португальский вингер «Милан».
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал».
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