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  4. «Неужели она знала?» Тренер Полтавы пожаловался на плохую работу арбитра
Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 16:07 |
245
0

«Неужели она знала?» Тренер Полтавы пожаловался на плохую работу арбитра

После победы полтавчане обошли в таблице Первой лиги «Агробизнес»

06 апреля 2025, 16:07 |
245
0
«Неужели она знала?» Тренер Полтавы пожаловался на плохую работу арбитра
СК Полтава. Владимир Сысенко

На старте второго этапа в группе «Чемпионская» Первой лиги футболисты «Полтавы» в гостях одержали волевую победу над «Агробизнесом» со счетом 2:1 и поменялись с ним местами в турнирной таблице.

Главный тренер «горожан» Владимир Сысенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ход событий в Волочиске:

«Полтава старается действовать в одном и том же стиле, как дома, так и в гостях. Всегда настроены играть первым номером и в защиту переходим только если соперник заставляет нас это делать.

Радует, что пропущенный в дебюте гол не выбил гостей из колеи. Мы продолжали диктовать условия и могли быстро выровнять положение, но рефери Людмила Тельбух не назначила чистый пенальти. Когда же Дмитрий Плахтырь на правах капитана поинтересовался, почему подоляне не были наказаны за очевидную игру рукой, то был предупрежден и теперь не сможет сыграть в следующем туре с лидером - «Эпицентром». Неужели Тельбух знала, что это будет для одного из ключевых игроков «горожан» 8 желтая карточка?

Все же, несмотря на то, что Денис Галенков вскоре не реализовал голевой момент, еще до перерыва гости успели отыграться, а в середине второго тайма Евгений Мисюра вывел «Полтаву» вперед. Более того, Максим Марусич мог, как говорится, закрывать матч, однако умудрился не воспользоваться своим выходом на «свидание» с вратарем хозяев. И в компенсированное время мы едва не были наказаны за такое расточительство. К счастью, подоляне промахнулись с убойной позиции.

Волевая победа в Волочиске позволила выйти на второе проходное место для повышения в классе. Конечно, приятно, но вся борьба еще впереди. Будем стараться и в следующих поединках играть на победу, хотя клубное руководство еще не поставило перед командой задачу на сезон».

Сейчас в активе «Полтавы» 28 очков и она в группе «Чемпионская» Первой лиги уступает только «Эпицентру», у которого на четыре пункта больше.

Ранее сообщалось о том, что в игре соседей по турнирной таблице Первой лиги «Агробизнес» минимально уступил СК Полтаве.

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Полтава Агробизнес Первая лига Украины инсайд Владимир Сысенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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