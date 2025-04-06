Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1. Орлы сильнее чаек. Видео голов и обзор

5 апреля фанаты следили за матчем «Кристалл Пелас» – «Брайтон» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Местом проведения стала арена «Селхерст Парк» в Лондоне.

В самом начале встречи «орлы» шокировали оппонента и открыли счет в матче. Однако «Брайтон» смог вернуть паритет еще в первой половине встречи. Решающее событие произошло на 55-й минуте, когда Даниэль Муньос прошил ворота «чаек» на 55-й минуте. В результате именно это взятие ворот принесло «Кристал Пэласу» победу – 2:1.

АПЛ. 5 апреля, 31-й тур

«Кристал Пэлас» – «Брайтон» – 2:1

Голы: Матета, 3, Муньос, 55 – Велбек, 31

Удаления: Гию, 90, Нкетиа, 78 – ван Геке, 90+6

Видео голов и обзор матча