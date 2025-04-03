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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.04.2025 17:00 - : -
Брайтон
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Англия
03 апреля 2025, 22:53 |
38
0

Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 апреля в 17:00 по Киеву

03 апреля 2025, 22:53 |
38
0
Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

После поражения от «Эвертона» (1:2), «Кристал Пэлас» одержал три победы подряд. Команда обыграла «Фулхэм» (2:0), «Астон Виллу» (4:1) и «Ипсвич Таун» (1:0). В предыдущем туре «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1). Команда не очень результативно играет дома. В 15 матчах на своем поле «Кристал Пэлас» забил 17 мячей, причем 4 из них в матче с «Астон Виллой». В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12 место. Команда может спокойно доигрывать сезон, не опасаясь за свою дальнейшую судьбу.

Брайтон

У «Брайтона» в матчах АПЛ была неплохая победная серия. Но после побед над «Саутгемптоном» (4:0), «Борнмутом» (2:1) и «Фулхэмом» (2:1), команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а в матче предыдущего тура потерпела неприятное поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:3. Благодаря победе «Астон Вилла» обошла «Брайтон» В турнирной таблице и поднялась на седьмое место. «Чайки» идут на восьмой позиции.

Личные встречи

В матче первого круга «Кристал Пэлас» выиграл со счетом 3:1. Из пяти последних поединков два выиграл «Брайтон». Еще две встречи завершились вничью.

«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,13 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,8 гола за матч.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Клайн, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Лерма, Уортон, Матета.
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Гиншелвуд, Данк, ван Гекке, Аяри, Гомес, Митома, Аденгра, Груда, Жоао Педро.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
5 апреля 2025 -
17:00
Брайтон
Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку
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Кристал Пэлас Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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