КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
«Дьяволы» спасли матч с «фиалками» – 2:2
Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау проанализировал матч 31-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные на своем стадионе сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2). К тому же коллектив из Милана был вынужден отыгрываться со счета 0:2.
«Были некоторые индивидуальные ошибки и не только в защите. Команда совершала непринужденные ошибки, и, честно говоря, есть определенное поведение, над которым мы стараемся работать и усовершенствовать.
Есть некоторые вещи, которым ты учишься в детском возрасте в футбольной академии. Мы также не смогли реализовать много шансов, учитывая, сколько мы создаем. Это еще одна проблема.
Настрой в первые 25 минут был очень плохим. Это не то, что мы готовили. Как тренер, я, прежде всего, ответственен за это», – сказал Консейсау.
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