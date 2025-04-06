Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
Италия
06 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:49
224
1

КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»

«Дьяволы» спасли матч с «фиалками» – 2:2

06 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:49
224
1
КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау проанализировал матч 31-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные на своем стадионе сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2). К тому же коллектив из Милана был вынужден отыгрываться со счета 0:2.

«Были некоторые индивидуальные ошибки и не только в защите. Команда совершала непринужденные ошибки, и, честно говоря, есть определенное поведение, над которым мы стараемся работать и усовершенствовать.

Есть некоторые вещи, которым ты учишься в детском возрасте в футбольной академии. Мы также не смогли реализовать много шансов, учитывая, сколько мы создаем. Это еще одна проблема.

Настрой в первые 25 минут был очень плохим. Это не то, что мы готовили. Как тренер, я, прежде всего, ответственен за это», – сказал Консейсау.

По теме:
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины
Фиорентина Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Фиорентина Сержиу Консейсау
Андрей Витренко Источник: Milan News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Футбол | 05 апреля 2025, 21:55 5
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»

Украинский вратарь недавно получил травму

Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Футбол | 05 апреля 2025, 15:11 0
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?

4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Футбол | 06.04.2025, 09:19
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Стільки пропускати в кожному матчі..... Атака дуже добре вкомплектована. Але ж...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
04.04.2025, 22:55
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем