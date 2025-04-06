КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау проанализировал матч 31-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные на своем стадионе сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2). К тому же коллектив из Милана был вынужден отыгрываться со счета 0:2.

«Были некоторые индивидуальные ошибки и не только в защите. Команда совершала непринужденные ошибки, и, честно говоря, есть определенное поведение, над которым мы стараемся работать и усовершенствовать.

Есть некоторые вещи, которым ты учишься в детском возрасте в футбольной академии. Мы также не смогли реализовать много шансов, учитывая, сколько мы создаем. Это еще одна проблема.

Настрой в первые 25 минут был очень плохим. Это не то, что мы готовили. Как тренер, я, прежде всего, ответственен за это», – сказал Консейсау.