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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
05.04.2025 17:00 – FT 1 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 06 апреля 2025, 10:56
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0

Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 06 апреля 2025, 10:56
60
0
Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля, прошли матчи 31-й тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Ипсвич» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».

Первый тайм был полностью за хозяевами, поскольку на 16-й минуте «Ипсвич» вышел вперед. «Волки» смогли перевернуть игру ближе к концу матча. Сначала гостей забил Пабло Сарабия, а позже Йорген Странд Ларсен. В результате «Вулверхэмптон» одолел соперника со счетом 2:1.

АПЛ. 5 апреля, 31-й тур

«Ипсвич» – «Вулверхэмптон» – 1:2

Голы: Дилеп, 16 – Сарабия, 72, Ларсен, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ипсвич Вулверхэмптон Пабло Сарабия Йорген Странд Ларсен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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