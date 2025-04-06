Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 5 апреля, прошли матчи 31-й тура Английской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Ипсвич» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».
Первый тайм был полностью за хозяевами, поскольку на 16-й минуте «Ипсвич» вышел вперед. «Волки» смогли перевернуть игру ближе к концу матча. Сначала гостей забил Пабло Сарабия, а позже Йорген Странд Ларсен. В результате «Вулверхэмптон» одолел соперника со счетом 2:1.
АПЛ. 5 апреля, 31-й тур
«Ипсвич» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: Дилеп, 16 – Сарабия, 72, Ларсен, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно
4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)