Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча

В субботу, 5 апреля, прошли матчи 31-й тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Ипсвич» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».

Первый тайм был полностью за хозяевами, поскольку на 16-й минуте «Ипсвич» вышел вперед. «Волки» смогли перевернуть игру ближе к концу матча. Сначала гостей забил Пабло Сарабия, а позже Йорген Странд Ларсен. В результате «Вулверхэмптон» одолел соперника со счетом 2:1.

АПЛ. 5 апреля, 31-й тур

«Ипсвич» – «Вулверхэмптон» – 1:2

Голы: Дилеп, 16 – Сарабия, 72, Ларсен, 84

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