В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ипсвич Таун

«Ипсвичу» наконец-то удалось прервать серию неудач. После поражений от «Тоттенхэма» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ноттингем Форест» (2:4), «Ипсвич» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Борнмут». Матч с «Вулверхэмптоном» будет очень важным для «Ипсвича», ведь «Вулверхэмптон» идет на 17 месте, которое позволит сохранить место в АПЛ на следующий сезон. «Ипсвич» занимает 18 позицию и отстает от «Вулверхэмптона» на девять очков.

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» смог немного оторваться от зоны вылета. После поражения от «Фулхэма» (1:2), команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и обыграла «Саутгемптон» (2:1), а в матче предыдущего тура одержала победу над «Вест Хэмом» (1:0). Победа над «Ипсвичем» позволит «Вулверхэмптону» увеличить отрыв от конкурентов и более спокойно чувствовать себя в возможной борьбе за выживание.

Личные встречи

В матче первого круга «Ипсвич» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних очных поединков команды выиграли по два.

«Ипсвич Таун» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич Таун» забивает в среднем по 0,8 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,47 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич»: Палмер, Таунсенд, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Каюсте, Морси, Джонсон, Энсисо, Броудгед, Делап.

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Белльгард, Мунеци, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Ларсен.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.