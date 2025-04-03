Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
05.04.2025 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2025, 22:16 |
20
0

Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 апреля в 17:00 по Киеву

03 апреля 2025, 22:16 |
20
0
Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ипсвич Таун

«Ипсвичу» наконец-то удалось прервать серию неудач. После поражений от «Тоттенхэма» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ноттингем Форест» (2:4), «Ипсвич» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Борнмут». Матч с «Вулверхэмптоном» будет очень важным для «Ипсвича», ведь «Вулверхэмптон» идет на 17 месте, которое позволит сохранить место в АПЛ на следующий сезон. «Ипсвич» занимает 18 позицию и отстает от «Вулверхэмптона» на девять очков.

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» смог немного оторваться от зоны вылета. После поражения от «Фулхэма» (1:2), команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и обыграла «Саутгемптон» (2:1), а в матче предыдущего тура одержала победу над «Вест Хэмом» (1:0). Победа над «Ипсвичем» позволит «Вулверхэмптону» увеличить отрыв от конкурентов и более спокойно чувствовать себя в возможной борьбе за выживание.

Личные встречи

В матче первого круга «Ипсвич» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних очных поединков команды выиграли по два.

«Ипсвич Таун» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич Таун» забивает в среднем по 0,8 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,47 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ипсвич»: Палмер, Таунсенд, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Каюсте, Морси, Джонсон, Энсисо, Броудгед, Делап.
  • «Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Белльгард, Мунеци, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Ларсен.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
5 апреля 2025 -
17:00
Вулверхэмптон
Тотал меньше 2,5 1,74 Сделать ставку
По теме:
«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика
Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03 апреля 2025, 17:08 3
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка

Клуб рассматривает варианты из четырех стадионов

Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Бокс | 03 апреля 2025, 01:15 2
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»

Аджагба готовится к бою с Баколе

Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Футбол | 03.04.2025, 22:01
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка
Футбол | 03.04.2025, 18:57
Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка
Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Футбол | 03.04.2025, 07:50
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
02.04.2025, 02:26 1
Бокс
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 35
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем