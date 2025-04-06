Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена финальная пара пятисотника в Чарльстоне. История личных встреч
WTA
06 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 06:00
252
0

Определена финальная пара пятисотника в Чарльстоне. История личных встреч

6 апреля трофей турнира WTA 500 в США разыграют Джессика Пегула и София Кенин

06 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 06:00
252
0
Определена финальная пара пятисотника в Чарльстоне. История личных встреч
Джессика Пегула и София Кенин

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне определена финальная пара.

5 апреля состоялись полуфинальные поединки: Джессика Пегула переиграла Екатерину Александрову, а София Кенин прошла Аманду Анисимову. Анисимова из-за травмы снялась с матча после семи геймов в первом сете.

Путь Пегулы к финалу:

  • 1/16 финала: Джессика Пегула [1] – Ирина Шиманович [Q] – 6:0, 6:3
  • 1/8 финала: Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинз [7] – 1:6, 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Екатерина Александрова [9] – 6:2, 2:6, 7:5

Путь Кенин к финалу:

  • 1/32 финала: София Кенин – Бернарда Пера – 6:3, 6:4
  • 1/16 финала: София Кенин – Белинда Бенчич [17] – 6:0, 6:3
  • 1/8 финала: София Кенин – Дарья Касаткина [5] – 6:3, 7:6 (9:7)
  • 1/4 финала: София Кенин – Анна Калинская [14] – 6:4, 6:3
  • 1/2 финала: София Кенин – Аманда Анисимова [8] – 5:2, RET., Анисимова

Пегула вышла в 18-й финал в карьере и 3-й в сезоне. В этом году она уже сыграла в решающих поединках на кортах Аделаиды (WTA 500), Остина (WTA 250) и Майами (WTA 1000). Джессика сумела взять трофей только в Остине.

Всего на счету Пегулы семь титулов. Что касается Чарльстона, то Джесси впервые вышла в финал, хотя уже дважды до этого играла на стадии полуфинала (два поражения).

Кенин, которая в 2020 году стала чемпионкой Australian Open, пробилась в 10-й финал на уровне Тура и поборется за 6-й трофей. Для Софии это будет первы решающий поединок с октября 2024 года, а в последний раз американке удавалось выиграть титул пять лет назад – на соревнованиях WTA 250 в Лионе.

Пегула и Кенин встретятся в шестой раз и в пятый на уровне Тура. Счет 3:2 в пользу Джессики.

История личных встреч Пегулы и Кенин:

  • 2016, ITF W80 (1/16 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:3, 4:6, 2:6
  • 2018, WTA 250 Квебек (1/2 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 4:6
  • 2021, WTA 500 Мельбурн (1/8 финала): Джессика Пегула – София Кенин – 7:5, 5:7, 2:6
  • 2021, Ролан Гаррос (1/16 финала): София Кенин Джессика Пегула – 4:6, 6:1, 6:4
  • 2024, US Open (1/32 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:7 (4:7), 3:6

Финал в Чарльстоне состоится 6 апреля и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву. Победительница получит $164,000 и 500 очков.

По теме:
Джессика Пегула – София Кенин. Прогноз, анонс на финал WTA 500 в Чарльстоне
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Аманда Анисимова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Чарльстон Джессика Пегула София Кенин статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Теннис | 05 апреля 2025, 15:28 0
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло

Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Якуб Меншик не сыграют в Монако

Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Футбол | 05 апреля 2025, 15:11 0
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?

4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 05.04.2025, 23:41
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Футбол | 05.04.2025, 21:55
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
05.04.2025, 22:44 4
Хоккей
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем