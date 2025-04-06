Определена финальная пара пятисотника в Чарльстоне. История личных встреч

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне определена финальная пара.

5 апреля состоялись полуфинальные поединки: Джессика Пегула переиграла Екатерину Александрову, а София Кенин прошла Аманду Анисимову. Анисимова из-за травмы снялась с матча после семи геймов в первом сете.

Путь Пегулы к финалу:

1/16 финала: Джессика Пегула [1] – Ирина Шиманович [Q] – 6:0, 6:3

Джессика Пегула [1] – Ирина Шиманович [Q] – 6:0, 6:3 1/8 финала: Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2

Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2 1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинз [7] – 1:6, 6:3, 6:0

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинз [7] – 1:6, 6:3, 6:0 1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Екатерина Александрова [9] – 6:2, 2:6, 7:5

Путь Кенин к финалу:

1/32 финала: София Кенин – Бернарда Пера – 6:3, 6:4

София Кенин – Бернарда Пера – 6:3, 6:4 1/16 финала: София Кенин – Белинда Бенчич [17] – 6:0, 6:3

София Кенин – Белинда Бенчич [17] – 6:0, 6:3 1/8 финала: София Кенин – Дарья Касаткина [5] – 6:3, 7:6 (9:7)

София Кенин – Дарья Касаткина [5] – 6:3, 7:6 (9:7) 1/4 финала: София Кенин – Анна Калинская [14] – 6:4, 6:3

София Кенин – Анна Калинская [14] – 6:4, 6:3 1/2 финала: София Кенин – Аманда Анисимова [8] – 5:2, RET., Анисимова

Пегула вышла в 18-й финал в карьере и 3-й в сезоне. В этом году она уже сыграла в решающих поединках на кортах Аделаиды (WTA 500), Остина (WTA 250) и Майами (WTA 1000). Джессика сумела взять трофей только в Остине.

Всего на счету Пегулы семь титулов. Что касается Чарльстона, то Джесси впервые вышла в финал, хотя уже дважды до этого играла на стадии полуфинала (два поражения).

Кенин, которая в 2020 году стала чемпионкой Australian Open, пробилась в 10-й финал на уровне Тура и поборется за 6-й трофей. Для Софии это будет первы решающий поединок с октября 2024 года, а в последний раз американке удавалось выиграть титул пять лет назад – на соревнованиях WTA 250 в Лионе.

Пегула и Кенин встретятся в шестой раз и в пятый на уровне Тура. Счет 3:2 в пользу Джессики.

История личных встреч Пегулы и Кенин:

2016, ITF W80 (1/16 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:3, 4:6, 2:6

София Кенин – – 6:3, 4:6, 2:6 2018, WTA 250 Квебек (1/2 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 4:6

София Кенин – – 6:4, 2:6, 4:6 2021, WTA 500 Мельбурн (1/8 финала): Джессика Пегула – София Кенин – 7:5, 5:7, 2:6

Джессика Пегула – – 7:5, 5:7, 2:6 2021, Ролан Гаррос (1/16 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 4:6, 6:1, 6:4

– Джессика Пегула – 4:6, 6:1, 6:4 2024, US Open (1/32 финала): София Кенин – Джессика Пегула – 6:7 (4:7), 3:6

Финал в Чарльстоне состоится 6 апреля и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву. Победительница получит $164,000 и 500 очков.