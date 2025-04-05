Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно

Победительница Australian Open 2020 София Кенин (США, WTA 16) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В полуфинале американка вышла на корт против своей соотечественницы Аманды Анисимовой (США, WTA 16). Аманда снялась с матча после семи стартовых геймов.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/2 финала

Аманда Анисимова (США) [8] – София Кенин (США) – 2:5, RET., Анисимова

Аманда отказалась продолжать борьбу из-за проблем в области поясницы.

Девушки провели третье очное противостояние, теперь на счету Софии две победы.

Кенин в финале сыграет против первой сеяной Джессики Пегулы, которая ранее одолела Екатерину Александрову.

Кенин вышла в десятый финал на уровне Тура и поборется за шестой трофей. В последний раз она выигрывала титул в марте 2020 года.

София в Чарльстоне, помимо Аманды, также обыграла Бернарду Перу, Белинду Бенчич, Дарью Касаткину и Анну Калинскую.