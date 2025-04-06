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05.04.2025 19:00 – FT 2 : 2
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Италия
06 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:08
19
0

Парма – Интер – 2:2. Хозяева на характере. Видео голов и обзор матча

Похоже, что гостям не хватает интриги в чемпионате

06 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:08
19
0
Парма – Интер – 2:2. Хозяева на характере. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля в матче 31-го тура Серии А «Парма» принимала «Интер».

Игра началась с полной доминации гостей. Дармиан на 15-й минуте открыл счет в матче. На 45-й Тюрам казалось закрыл вопрос о победителе, ведь «Интер» полностью превосходил соперника и на перерыв ушел со счетом 0:2.

Но во втором тайме игроки «Пармы» проявили характер. Сначала Бернабе сократил отставание, а затем Онджейка сравнял счет.

Чемпионат Италии. 31-й тур

Парма – Интер – 2:2

Голы: Бернабе, 60, Онджейка, 69 - Дармиан, 15, Тюрам, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Ондрейка (Парма).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Бернабе (Парма).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Парма Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Маттео Дармиан Маркус Тюрам
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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