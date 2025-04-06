Парма – Интер – 2:2. Хозяева на характере. Видео голов и обзор матча

5 апреля в матче 31-го тура Серии А «Парма» принимала «Интер».

Игра началась с полной доминации гостей. Дармиан на 15-й минуте открыл счет в матче. На 45-й Тюрам казалось закрыл вопрос о победителе, ведь «Интер» полностью превосходил соперника и на перерыв ушел со счетом 0:2.

Но во втором тайме игроки «Пармы» проявили характер. Сначала Бернабе сократил отставание, а затем Онджейка сравнял счет.

Чемпионат Италии. 31-й тур

Парма – Интер – 2:2

Голы: Бернабе, 60, Онджейка, 69 - Дармиан, 15, Тюрам, 45

Видео голов и обзор матча