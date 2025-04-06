Парма – Интер – 2:2. Хозяева на характере. Видео голов и обзор матча
Похоже, что гостям не хватает интриги в чемпионате
5 апреля в матче 31-го тура Серии А «Парма» принимала «Интер».
Игра началась с полной доминации гостей. Дармиан на 15-й минуте открыл счет в матче. На 45-й Тюрам казалось закрыл вопрос о победителе, ведь «Интер» полностью превосходил соперника и на перерыв ушел со счетом 0:2.
Но во втором тайме игроки «Пармы» проявили характер. Сначала Бернабе сократил отставание, а затем Онджейка сравнял счет.
Чемпионат Италии. 31-й тур
Парма – Интер – 2:2
Голы: Бернабе, 60, Онджейка, 69 - Дармиан, 15, Тюрам, 45
Видео голов и обзор матча
События матча
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