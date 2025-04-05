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05.04.2025 19:00 - : -
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Италия
05 апреля 2025, 04:18 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:20
29
0

Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 5 апреля в 19:00 по Киеву

05 апреля 2025, 04:18 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:20
29
0
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А между «Пармой» и миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Парма

В этом сезоне клуб из одноименного города борется за сохранение прописки в чемпионате Италии. После тридцати туров команда набрала 26 очков и пока занимает 16 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет всего 3 балла. Из кубка коллектив вылетел в 1/32 после поражения от «Палермо».

Интер

Миланский клуб в очередной раз является одним из лидеров чемпионской гонки. На данный момент команда занимает 1-е место в чемпионате и имеет в своем активе 67 очков. У ближайшего конкурента, «Наполи» – 64 зачетных пункта.

В Кубке Италии команда дошла до полуфинала и пока ждет ответный матч с «Миланом», а в Лиге чемпионов уже в этот вторник команда будет противостоять «Баварии».

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Личные встречи

Последние 5 противостояний между этими командами 4 раза завершались победой Интера, а также однажды клубы сыграли вничью. В последний раз «Парма» получала преимущество над нерадзурри еще в 2018 году, победный гол за желто-синих тогда забил Федерико Димарко.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Интера» длится уже 9 матчей во всех турнирах, в последний раз клуб уступал «Ювентусу» в середине февраля.
  • У «Пармы» всего одна победа в последних 5 матчах. Также команда один раз проиграла и трижды сыграла вничью.
  • «Интер» забивал первым в 7/9 последних матчей.
  • Обе команды отмечались забитыми голами в 6 из 7 последних очных поединках.
  • В этом сезоне чемпионата «Интер» завоевал 31 очко в 15 играх на выезде, это второй лучший показатель в лиге.

Возможные стартовые составы

  • Парма: Сузуки, Валери – Валентин – Ольякко – Пратто, Сом – Барнабе – Эрнани, Альмквист – Бонни – Ман
  • Интер: Зоммер, Бастоне – Ачерби – Павар, Димарко – Мхитарян – Чалханоглу – Фраттези – Дармиан, Тюрам – Мартинез

Прогноз

На пике борьбы за чемпионство каждое очко может стать решающим, так что «Интер» не будет сбрасывать обороты ни в одном матче. Однако «Парма» также будет играть всеми силами, ведь на кону место в самой престижной итальянской футбольной лиге. Учитывая эти факторы, я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.87.

Прогноз Sport.ua
Парма
5 апреля 2025 -
19:00
Интер Милан
Обе забьют 1.67 Сделать ставку

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Парма Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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