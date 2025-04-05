Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует

Интер в непростом матче чемпионата Италии сыграл вничью 2:2 с Пармой и сделал большой подарок Наполи.

Миланская команда потеряла очки впервые за четыре тура и остается лидером с 68 пунктами. У Наполи на четыре очка меньше и матч в запасе против Болоньи.

В еще одном матче Монца, которая, по сути, уже вылетела в Серию B, на своем поле проиграла Комо. Гости поднялись на 13-е место и пока могут не беспокоиться о борьбе за выживание.

Чемпиионат Италии. 31-й тур

Парма – Интер 2:2

Голы: Бернабе, 60, Онджейка, 69 – Дармиан, 15, Тюрам, 45

Монца – Комо 1:3

Голы: Мота, 5 – Иконе, 16, Диао, 39, Войвода, 51

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