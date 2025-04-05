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Чемпионат Италии
Парма
05.04.2025 19:00 – FT 2 : 2
Интер Милан
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Италия
05 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:10
371
0

Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует

Команда Конте может сократить отставание до одного очка

05 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:10
371
0
Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в непростом матче чемпионата Италии сыграл вничью 2:2 с Пармой и сделал большой подарок Наполи.

Миланская команда потеряла очки впервые за четыре тура и остается лидером с 68 пунктами. У Наполи на четыре очка меньше и матч в запасе против Болоньи.

В еще одном матче Монца, которая, по сути, уже вылетела в Серию B, на своем поле проиграла Комо. Гости поднялись на 13-е место и пока могут не беспокоиться о борьбе за выживание.

Чемпиионат Италии. 31-й тур

Парма – Интер 2:2
Голы: Бернабе, 60, Онджейка, 69 – Дармиан, 15, Тюрам, 45

Монца – Комо 1:3
Голы: Мота, 5 – Иконе, 16, Диао, 39, Войвода, 51

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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