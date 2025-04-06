Даниил ИЩЕНКО: «Рад вернуться на поле. Динамо хватило 4 мячей для победы»

Полузащитник юношеской команды «Динамо» Даниил Ищенко прокомментировал победный домашний матч с «Левым Берегом» (4:0), который стал для него первым после травмы, и рассказал, как себя чувствует:

– В целом, думаю, нам удалось выполнить установку тренера на матч. Возможно, во втором тайме были моменты, которые можно было реализовать лучше, но самое главное – мы победили, теперь двигаемся дальше.

– Игра получилась результативной, реализацией довольны?

– Да, думаю, четырех голов вполне достаточно. Мы постоянно работаем над реализацией, конечно, могли забивать больше, но и четырех мячей хватило для победы.

– Насколько соперник изменился по сравнению с прошлым матчем в первом круге?

– Во время зимнего перерыва «Левый Берег» немного усилился, команда изменилась, стала играть лучше, но для нас это не имеет значения – мы готовимся к каждому матчу, наша задача – выходить на поле и побеждать.

– С моральной стороны легче было выходить на второй тайм при счете 3:0 после первого?

– Да, конечно, легче. Хорошо, что до перерыва смогли забить три мяча – сделали то, что должны были. Но расслабляться нельзя, нужно забивать как можно больше, пока есть моменты.

– «Динамо» U19 больше месяца не играло дома, какие эмоции по поводу возвращения на родной стадион?

– Очень приятно играть на своем поле, при своих трибунах, когда приходят болельщики поддержать нас – это очень чувствуется. Дома, конечно, легче.

– Это был ваш первый матч после травмы, расскажите о повреждении, восстановлении и как сейчас себя чувствуете?

– Получил очень неприятную травму на зимних сборах, пропустил больше двух месяцев, лечился, проходил реабилитацию, тренировался. Сейчас уже чувствую себя хорошо, сегодня тренеры дали шанс сыграть – благодарен им за доверие. Повторюсь, самое главное – мы победили.

– На весь матч пока сил и физики не хватает?

– Такое решение тренера, наверное, я еще не готов на 100%, поэтому мне дали сыграть 70 минут. Буду постепенно набирать форму, чтобы хватало на весь матч. Хотелось бы сыграть 90 минут уже в следующем поединке с «Кривбассом», но посмотрим, как будет. Знаю только, что матч будет тяжелый – играть будем на искусственном покрытии, плюс в Кривом Роге часто бывают воздушные тревоги. Но несмотря на это, поедем туда за победой и тремя очками.