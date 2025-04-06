Игорь КОСТЮК: «Чтоб стать чемпионами, Динамо надо зарабатывать баллы»

Тренер юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от домашнего матча своих подопечных с «Левым Берегом», в котором «бело-синие» одержали победу со счетом 4:0:

– Мы хорошо начали игру, забили два мяча, и в целом все складывалось так, как мы и планировали: ребята добегали до нужных зон, разгоняли быстрые атаки, не давали сопернику контратаковать. После перерыва несколько игроков после травм немного не выдержали и во втором тайме слегка «просели» в середине – и у соперника начали появляться моменты. Но мы вовремя среагировали, провели замены, выровняли игру, забили еще два мяча и довели матч до конца, до победы. В целом могли как забить больше, так и пропустить пару мячей.

– Матч первого круга с этим соперником тоже получился результативным – тогда ваша команда победила со счетом 5:0. Сегодня события развивались по похожему сценарию?

– Да, эти матчи похожи по рисунку игры, по содержанию. В обоих случаях мы контролировали игру, атаковали, создавали моменты, в первой игре забили пять мячей, сегодня тоже матч получился результативным.

– Первый матч после травмы провел Данила Ищенко, как оцените его игру?

– Как я уже сказал, один тайм он провел хорошо, а во втором немного «просел», начал опаздывать с перестроениями, ему не помогали в центре, поэтому мы его заменили. Но хорошо, что он выдержал тайм. Это игрок, который нам нужен, а ему нужна игровая практика, чтобы конкурировать с другими.

– С чем связана обратная замена Кирилла Осипенко?

– Он не возвращался назад, не вступал в борьбу, после чего соперник получал преимущество в центре поля и создавал моменты. Поэтому мы его заменили. Не вошел в игру, прежде всего эмоционально. Также с его стороны не было агрессии, особенно в оборонительной зоне.

– Вы провели домашний матч впервые за долгое время – больше месяца у юношеской команды были только выездные игры. Что чувствуете по этому поводу?

– Всегда приятно играть дома. Здесь качественный газон, родные стены. Футболисты тоже переживают совсем другие эмоции, когда мы играем дома. Но в целом нет разницы, где играть, ведь в каждом поединке нужно добиваться результата и набирать очки, чтобы стать чемпионами. Теперь в штатном режиме готовимся к следующему матчу.