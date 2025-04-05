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Молодежные турниры
05 апреля 2025, 15:26 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:55
396
0

Никаких проблем. Динамо Киев U-19 разгромило сверстников из Левого Берега

«Бело-синие» переиграли соперника со счетом 4:0

05 апреля 2025, 15:26 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:55
396
0
Никаких проблем. Динамо Киев U-19 разгромило сверстников из Левого Берега
ФК Динамо Киев

5 апреля прошел поединок команд «Динамо» Киев U-19 и «Левый Берег» U-19 в рамках 23 тура молодежного чемпионата Украины.

Поединок принимала база «бело-синих» в Вите-Литовской.

«Динамо» с первых минут продемонстрировало высокий уровень футбола и на восьмой минуте вышло вперед. Автором забитого мяча стал Роман Саленко. Удвоил преимущество через 10 минут Павел Люсин. Уже в первом тайме хозяева убили всю интригу, поскольку Дмитрий Кремчанин своим точным ударом довел счет до разгрома.

Гости пытались забить, хотя бы размочить игру, однако все получилось наоборот. На 84-й минуте «Динамо» благодаря усилиям Владислава Герича поставило точку и завершило матч со счетом 4:0.

Чемпионат Украины U-19. 23-й тур. 5 апреля

«Динамо» Киев U-19 – «Левый Берег» U-19 – 4:0

Голы: Саленко, 8, Люсин, 18, Кремчанин, 44, Герич, 84

«Динамо»: 71. Суркис (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий (26. Губенко, 76), 14. Ищенко (23. Озимай, 69), 25. Люсин (22. Осипенко, 46; 6. Пеикришвили, 69), 18. Саленко, 7. Кремчанин, 20. Редушко (11. Пономаренко, 46), 21. Герич

«Левый Берег»: 1. Сташкив, 8. Дмитриев, 16. Твердохлебов, 14. Дементьев (15. Ульченко, 46), 3. Запорожан (18. Мусцевый, 46), 6. Клюка, 11. Тищенко, 5. Бойченюк (к, 7. Грабовецкий, 69), 2. Шакун (9. Мирошниченко, 46), 21. Черненко, 17. Гереш (25. Мищенко, 55).

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Видео матча:

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Динамо Киев U-19 Левый Берег Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Роман Саленко Дмитрий Кремчанин Владислав Герич Павел Люсин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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