АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте лидер «Реала» Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил кипер «летучих мышей» Гиорги Мамардашвили.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на нереализованный удар от бразильца.

«Это сложный сезон в плане нереализованных пенальти, Белиннгем, Мбаппе и Винисиус провалились. Я пытался придать Винисиусу уверенность сегодня, но он провалился», – сказал Анчелотти.

Ранее Мамардашвил рассказал, что поспорил с Винисиусом на деньги, что тот промажет с отметки.