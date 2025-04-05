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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Испания
05 апреля 2025, 23:22 |
831
0

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора

05 апреля 2025, 23:22 |
831
0
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте лидер «Реала» Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил кипер «летучих мышей» Гиорги Мамардашвили.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на нереализованный удар от бразильца.

«Это сложный сезон в плане нереализованных пенальти, Белиннгем, Мбаппе и Винисиус провалились. Я пытался придать Винисиусу уверенность сегодня, но он провалился», – сказал Анчелотти.

Ранее Мамардашвил рассказал, что поспорил с Винисиусом на деньги, что тот промажет с отметки.

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Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Реал - Валенсия Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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