Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте лидер «Реала» Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил кипер «летучих мышей» Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь признался, что во время матча поспорил с Винисиусом, что отобьет пенальти.

«Я поспорил на 50 евро с Винисиусом, что отобью его пенальти. Но он не отдал мне деньги», – сказал Мамардашвили.