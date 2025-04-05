Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал
Грузинский кипер отразил пенальти от Винисиуса
5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.
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На 13-й минуте лидер «Реала» Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил кипер «летучих мышей» Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь признался, что во время матча поспорил с Винисиусом, что отобьет пенальти.
«Я поспорил на 50 евро с Винисиусом, что отобью его пенальти. Но он не отдал мне деньги», – сказал Мамардашвили.
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