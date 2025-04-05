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  4. Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал
Испания
05 апреля 2025, 22:13 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:33
1867
2

Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал

Грузинский кипер отразил пенальти от Винисиуса

05 апреля 2025, 22:13 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:33
1867
2
Мамардашвили поспорил со звездой Реала во время матча. Тот деньги не отдал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте лидер «Реала» Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил кипер «летучих мышей» Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь признался, что во время матча поспорил с Винисиусом, что отобьет пенальти.

«Я поспорил на 50 евро с Винисиусом, что отобью его пенальти. Но он не отдал мне деньги», – сказал Мамардашвили.

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Гиорги Мамардашвили чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Реал - Валенсия Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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analex
А звідки у Вінісіуса такі шалені гроші ?
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+3
Falko
Дмитре Олійнику, хто не віддав гроші, Мамардашвілі?
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0
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