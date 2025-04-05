Сборная Украины WU-19 после техпоражения сыграет матч против Бельгии

Сегодня, 5 апреля, в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 проведет матч второго раунда отбора к чемпионату Европы 2025.

Соперником сине-желтых станет команда Бельгии. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.

Ранее в своей группе первого раунда в Лиге B молодежная женская сборная Украины заняла первое место и вышла в Лигу A.

Накануне украинские девушки провели сбор во Львове, где подопечные Олега Бортника сыграли спарринг с командой Надбужье Буск (8:0).

После этого команда отправилась на матчи группы A3 второго раунда отбора Евро-2025 WU-19, которые проходят в английском городе Бертон-апон-Трент на базе St. George's Park.

2 апреля украинки должны были встретиться с Австрией, однако матч не состоялся. Причина – украинской команде вовремя не выдали британские визы, несмотря на то что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта.

Таким образом, в первой игре мини-турнира сине-желтые получили техническое поражение со счетом 0:3. Сегодня, 5 апреля, украинки сыграют со сверстницами из Бельгии.

В группе A3 лидирует команда Англии, которая одержала две разгромные победы – над Бельгией (6:0) и Австрией (5:1).

Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора. Группа A3

1-й тур, 02.04.2025

16:00. Англия – Бельгия – 6:0

– Бельгия – 6:0 20:30. Австрия – Украина – 3:0 (техпоражение)

2-й тур, 05.04.2025

16:00. Австрия – Англия – 1:5

– 1:5 20:30. Бельгия – Украина

3-й тур, 08.04.2025

16:00. Бельгия – Австрия

16:00. Украина – Англия

Турнирная таблица группы A3

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