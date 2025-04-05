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  4. Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках
Бразилия
05 апреля 2025, 19:05 |
1620
5

Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках

Жозе Боту решил на примерах порассуждать о статусе своей нынешней должности в «Фламенго»

05 апреля 2025, 19:05 |
1620
5
Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках
ФК Фламенго. Жозе Боту (справа)

Бывший шеф-скаут «Шахтера» Жозе Боту, который с конца минувшего года работает в Бразилии техническим директором «Фламенго», высказался о статусе своей нынешней работы, не преминув упомянуть украинский клуб, хотя это сравнение можно считать весьма обидным для «горняков».

«Проведя так мало времени во «Фламенго», я уже могу многое рассказать своим внукам. И это во многом связано с масштабностью клуба. Я раньше говорил, что один год в «Бенфике» эквивалентен трем годам в «Шахтере». Здесь же один месяц [работы] во «Фламенго» эквивалентен одному году в «Бенфике» или шести годам в «Шахтере», – заявил Боту.

Напомним, вместе с Боту работать во «Фламенго» отправился украинец Андрей Федченков, который работал под руководством Жозе в стане «горняков» в качестве скаута, а в бразильском клубе получил пост руководителя отдела селекции.

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Жозе Боту Фламенго Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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avk2307
взагалі фіолетово що думає цей експат
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+4
Falko
Як вірити розрахункам цього Боту, якщо цей Бот не вміє рахувати? Якщо (твердження А) "рік у Бенфіці - це 3 у Шахтарі", то 6 у Шахтарі - це 2 у Бенфіці. А по Боту (твердження Б) - не 2, а знову 1.
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0
Фанькин кот
Ну да, ну да, Фламенго, конечно же, гораздо круче Бенфики😄😄😄
Куды там Шахтёру (и Реалу с Барсой вместе с Ливером и Баварией) до великого и грозного Фламенго
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-1
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