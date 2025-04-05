Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках

Бывший шеф-скаут «Шахтера» Жозе Боту, который с конца минувшего года работает в Бразилии техническим директором «Фламенго», высказался о статусе своей нынешней работы, не преминув упомянуть украинский клуб, хотя это сравнение можно считать весьма обидным для «горняков».

«Проведя так мало времени во «Фламенго», я уже могу многое рассказать своим внукам. И это во многом связано с масштабностью клуба. Я раньше говорил, что один год в «Бенфике» эквивалентен трем годам в «Шахтере». Здесь же один месяц [работы] во «Фламенго» эквивалентен одному году в «Бенфике» или шести годам в «Шахтере», – заявил Боту.

Напомним, вместе с Боту работать во «Фламенго» отправился украинец Андрей Федченков, который работал под руководством Жозе в стане «горняков» в качестве скаута, а в бразильском клубе получил пост руководителя отдела селекции.