ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский гранд назначил украинца своим шеф-скаутом
Андрей Федченков будет работать во «Фламенго»
Один из грандов бразильского футбола – «Фламенго» – официально подтвердил начало сотрудничества с 28-летним украинцем Андреем Федченковым.
Сообщается, что Федченков, который свободно владеет португальским языком, будет руководить скаутинговым отделом «стервятников».
Федченков специализируется на рынках Южной Америки, Европы и Японии, а также владеет пятью языками.
Бразильские СМИ сообщают, что Федченков во «Фламенго» – это креатура новоиспеченного технического директора «стервятников» Жозе Боту, с которым молодой скаут ранее работал в «Шахтере» и греческом клубе ПАОК.
С января минувшего года Федченков руководил скаутинговым отделом «Кардиффа».
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