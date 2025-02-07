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Бразилия
07 февраля 2025, 14:06 |
309
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский гранд назначил украинца своим шеф-скаутом

Андрей Федченков будет работать во «Фламенго»

07 февраля 2025, 14:06 |
309
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский гранд назначил украинца своим шеф-скаутом
flamengo.com.br. Жозе Боту (слева) и Андрей Федченков

Один из грандов бразильского футбола – «Фламенго» – официально подтвердил начало сотрудничества с 28-летним украинцем Андреем Федченковым.

Сообщается, что Федченков, который свободно владеет португальским языком, будет руководить скаутинговым отделом «стервятников».

Федченков специализируется на рынках Южной Америки, Европы и Японии, а также владеет пятью языками.

Бразильские СМИ сообщают, что Федченков во «Фламенго» – это креатура новоиспеченного технического директора «стервятников» Жозе Боту, с которым молодой скаут ранее работал в «Шахтере» и греческом клубе ПАОК.

С января минувшего года Федченков руководил скаутинговым отделом «Кардиффа».

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Фламенго Жозе Боту Шахтер Донецк скауты Кардифф Сити
Алексей Сливченко Источник: ФК Фламенго
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