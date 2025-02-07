ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский гранд назначил украинца своим шеф-скаутом

Один из грандов бразильского футбола – «Фламенго» – официально подтвердил начало сотрудничества с 28-летним украинцем Андреем Федченковым.

Сообщается, что Федченков, который свободно владеет португальским языком, будет руководить скаутинговым отделом «стервятников».

Федченков специализируется на рынках Южной Америки, Европы и Японии, а также владеет пятью языками.

Бразильские СМИ сообщают, что Федченков во «Фламенго» – это креатура новоиспеченного технического директора «стервятников» Жозе Боту, с которым молодой скаут ранее работал в «Шахтере» и греческом клубе ПАОК.

С января минувшего года Федченков руководил скаутинговым отделом «Кардиффа».