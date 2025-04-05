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Германия
05 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 05 апреля 2025, 13:23
634
1

Порвал сухожилие. Лидер Баварии выбыл почти до конца сезона

Джамал Мусиала отправился на лечение

05 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 05 апреля 2025, 13:23
634
1
Порвал сухожилие. Лидер Баварии выбыл почти до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

22-летний лидер немецкой «Баварии» Джамал Мусиала выбыл на длительный срок из-за повреждения, которое получил в матче 28-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1).

Игрок отличился забитым мячом в поединке, однако на 54-й минуте Джамал упал на поле и не смог подняться. Клубные врачи диагностировали у футболиста разрыв подколенного сухожилия.

Ожидается, что Мусиала пропустит около восьми недель. Представители команды ждут возвращения Джамала где-то к концу текущего сезона.

В текущем сезоне молодой немец отыграл 40 поединков. На счету полузащитника 18 забитых мячей и восемь ассистистов.

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Джамал Мусиала Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига травма
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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