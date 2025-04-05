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  4. Феноменальный Гарри. В 58 матчах Бундеслиги Кейн забил 59 мячей
Германия
05 апреля 2025, 10:36 |
220
1

Феноменальный Гарри. В 58 матчах Бундеслиги Кейн забил 59 мячей

Форвард «Баварии» забил в матче с «Аугсбургом»

05 апреля 2025, 10:36 |
220
1
Феноменальный Гарри. В 58 матчах Бундеслиги Кейн забил 59 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 3:1.

Автором одного из мячей в составе «Баварии» стал Гарри Кейн. Английский форвард забил на 60-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу мюнхенского клуба. Гол стал для Кейна 23-м в матчах Бундеслиги в этом сезоне. Также на счету форварда 9 результативных передач. Для этого Кейну понадобилось сыграть 26 матчей.

Всего в текущем сезоне Гарри Кейн провел за «Баварию» 39 матчей во всех турнирах. Забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.

Кейн проводит в «Баварии» второй сезон. В прошлой кампании Кейн в сыграл в Бундеслиге 32 матча. Форвард записал на свой счет 36 мячей. В общем счете за это время Гарри Кейн сыграл в Бундеслиге 58 матчей, в которых забил 59 мячей.

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Гарри Кейн Аугсбург - Бавария Аугсбург Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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