Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»

Форвард Баварии Гарри Кейн надеется выиграть первый крупный трофей в карьере в нынешнем сезоне, но считает, что фаны все равно не перестанут его критиковать.

«Для меня самое важное – быть стабильным. Стабильно забивать голы и быть лучшим. Это будет ключевым до конца карьеры, и не имеет значения, сколько трофеев я выиграю».

«Отсутствие трофеев не меняют мой настрой. В этом сезоне у меня есть возможность завоевать титулы с Баварией, и это будет невероятно. Возможно, это остановит разговоры вокруг меня, люди замолчат».

«Хотя критиковать все равно не перестанут», – сказа Кейн.

Бавария близка к победе в Бундеслиге, а также продолжает выступления в Лиге чемпионов.