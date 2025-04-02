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  4. Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»
Германия
02 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:54
958
1

Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»

В этом сезоне у игрока есть все шансы взять трофей

02 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:54
958
1
Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн надеется выиграть первый крупный трофей в карьере в нынешнем сезоне, но считает, что фаны все равно не перестанут его критиковать.

«Для меня самое важное – быть стабильным. Стабильно забивать голы и быть лучшим. Это будет ключевым до конца карьеры, и не имеет значения, сколько трофеев я выиграю».

«Отсутствие трофеев не меняют мой настрой. В этом сезоне у меня есть возможность завоевать титулы с Баварией, и это будет невероятно. Возможно, это остановит разговоры вокруг меня, люди замолчат».

«Хотя критиковать все равно не перестанут», – сказа Кейн.

Бавария близка к победе в Бундеслиге, а также продолжает выступления в Лиге чемпионов.

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Ну якщо і цього сезону Кейн нічого не виграє... Буде містика якась)
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