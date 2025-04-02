Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»
В этом сезоне у игрока есть все шансы взять трофей
Форвард Баварии Гарри Кейн надеется выиграть первый крупный трофей в карьере в нынешнем сезоне, но считает, что фаны все равно не перестанут его критиковать.
«Для меня самое важное – быть стабильным. Стабильно забивать голы и быть лучшим. Это будет ключевым до конца карьеры, и не имеет значения, сколько трофеев я выиграю».
«Отсутствие трофеев не меняют мой настрой. В этом сезоне у меня есть возможность завоевать титулы с Баварией, и это будет невероятно. Возможно, это остановит разговоры вокруг меня, люди замолчат».
«Хотя критиковать все равно не перестанут», – сказа Кейн.
Бавария близка к победе в Бундеслиге, а также продолжает выступления в Лиге чемпионов.
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