ПЯТЕНКО: «Выполнили большой объем работы. Победы – это позитив для страны»

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги наций против Чехии (1:0):

«Положительные эмоции. Перед игрой и в перерыве говорили девушкам, что нужно терпеть. Когда в первом тайме не удавалось четко выходить в атаку, понимали, что эти моменты у нас будут и реализуем их. Команда отработала на 12 баллов. Я доволен всеми девушками, их работой.

Трудная игра в плане объема работы, перемещений. Но девушки – молодцы, справились. Большой объем работы выполнили. Победы – это позитив для всей страны. Да, Чехия более агрессивно играла после гола, больше вперед начали играть и выпустили нападающих. Перестроились в перерывы на три защитницы.

Мы следим за нюансами, осуществляем оперативный контроль, смотрим на функциональное состояние и выступления за клуб. Все футболистки имеют право выходить в старте.

У меня всегда сложный выбор стартового состава, но девушки понимают. И те, кто на скамье запасных, болеют и поддерживают, выходят и выполняют работу, которую имеют. Каждую можно заменить каждую – это хорошо.

Говорил после игры, что мы не расслабляемся, только полпути преодолели на турнире. Еще остаются три игры».

Следующий матч женская сборная Украины проведет на выезде также против Чехии, игра пройдет 8 апреля в 18:30.