Франция05 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:54
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Канарейки спели в Ницце. Один из топ-4 клубов Франции потерял важные очки
«Ницца» занимает 4-е место, а «Нант» находится на 13-й позиции
05 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:54
42
0
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома проиграла «Нанту» (1:2).
У хозяев гол забил Али Абди. У канареек забитыми мячами отличились Дуглас Аугусто и Маттис Аблен.
«Ницца» с 47 очками занимает 4-е место, а «Нант» с 30 очками находится на 13-й позиции.
Лига 1. 28-й тур, 4 апреля
Ницца – Нант – 1:2
Голы: Абди, 14 – Аугусто, 11. Аблен, 38
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Али Абди (Ницца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Аугусто (Нант).
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