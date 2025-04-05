Канарейки спели в Ницце. Один из топ-4 клубов Франции потерял важные очки

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома проиграла «Нанту» (1:2).

У хозяев гол забил Али Абди. У канареек забитыми мячами отличились Дуглас Аугусто и Маттис Аблен.

«Ницца» с 47 очками занимает 4-е место, а «Нант» с 30 очками находится на 13-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 4 апреля

Ницца – Нант – 1:2

Голы: Абди, 14 – Аугусто, 11. Аблен, 38

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея