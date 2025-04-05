Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канарейки спели в Ницце. Один из топ-4 клубов Франции потерял важные очки
Чемпионат Франции
Ницца
04.04.2025 21:45 – FT 1 : 2
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:54
42
0

Канарейки спели в Ницце. Один из топ-4 клубов Франции потерял важные очки

«Ницца» занимает 4-е место, а «Нант» находится на 13-й позиции

05 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:54
42
0
Канарейки спели в Ницце. Один из топ-4 клубов Франции потерял важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома проиграла «Нанту» (1:2).

У хозяев гол забил Али Абди. У канареек забитыми мячами отличились Дуглас Аугусто и Маттис Аблен.

«Ницца» с 47 очками занимает 4-е место, а «Нант» с 30 очками находится на 13-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 4 апреля

Ницца – Нант – 1:2

Голы: Абди, 14 – Аугусто, 11. Аблен, 38

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Али Абди (Ницца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Аугусто (Нант).
По теме:
Дженоа – Удинезе – 1:0. Победа для Малиновского. Видео гола и обзор
Отгрузили четыре мяча. Эспаньол на выезде разгромил Райо Вальекано
Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ницца Нант видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
Футбол | 04 апреля 2025, 19:42 10
«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер

Богдан Вьюнник рассказал о том, как начиналась его карьера

У Барселоны трудности с продлением контракта Ямаля. Он может покинуть клуб
Футбол | 04 апреля 2025, 12:14 0
У Барселоны трудности с продлением контракта Ямаля. Он может покинуть клуб
У Барселоны трудности с продлением контракта Ямаля. Он может покинуть клуб

Финансовый кризис дает о себе знать

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Биатлон | 04.04.2025, 10:59
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Футбол | 04.04.2025, 10:11
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 
Футбол | 05.04.2025, 01:55
НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 
НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 1
Бокс
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 17
Футбол
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
03.04.2025, 12:22 53
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем