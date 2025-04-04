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Чемпионат Франции
Ницца
04.04.2025 21:45 - : -
Нант
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Франция
04 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:22
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0

Ницца – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 4 апреля в 21:45 по Киеву

04 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:22
40
0
Ницца – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 4 апреля состоится матч 28-го раунда французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Нантом». Стартовый свисток на игру прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ницца

Хозяева поля проводят неплохой сезон и соревнуются за выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. На данный момент команда имеет в своем активе 47 очков и занимает 4 позицию. Однако разница между 2 и 7 местом составляет всего 5 баллов, поэтому в этом году борьба за еврокубки в Лиге 1 будет безумной.

Из Кубка Франции клуб вылетел в 1/8 от «Стад Бриошен» со второго Насьоналя, а в Лиге Европы команда оконфузилась и заняла 35 место в общей таблице турнира.

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Нант

В этом сезоне команда в очередной раз пытается сохранить прописку в первом по силе чемпионате Франции. Сейчас коллектив находится на 13 месте, а отрыв от зоны переходных матчей составляет всего 3 очка.

Из кубка «Нант» вылетел в 1/16 от «Бреста», участия в евротурнирах не принимал вообще.

Личные встречи

В последних 5 матчах наблюдается определенная доминация «Нанта» – 2 победы «зелено-желтого» коллектива и 3 ничьи. В последний раз «Ницца» смогла одержать победу в этом противостоянии еще в январе 2022 года.

Матч первого круга Лиги 1 этого года завершился вничью со счетом 1:1.

Интересные факты

  • В очных противостояниях обе команды забивали в 4/5 предыдущих играх.
  • «Ницца» не может победить в 3 поединках подряд, хотя до этого имела 4-матчевую выигрышную серию.
  • В прошедших 7 играх чемпионата «Нант» проиграл 5 раз с общим счетом 15:3.
  • «Ницца» забивала первой в 8 из 9 последних матчах.

Стартовые составы

  • Ницца: Булка, Абделмонем – Н'дяйшимие – Бомбито, Абди – Сантамария – Будоуи – Клаусс, Бога – Чо – Гессанд
  • Нант: Лопес, Аммиан – Сов – Паллоис – Козза, Лапенант – Аугусто – Леруа, Аблин – Мохаммед – Симон

Прогноз

Хотя команды подходят к матчу в сомнительной форме, я ожидаю несколько забитых мячей. В личных встречах клубы часто обмениваются обоюдными голами, поэтому поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.93.

Прогноз Sport.ua
Ницца
4 апреля 2025 -
21:45
Нант
Обе забьют 1.93 Сделать ставку

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Ницца Нант чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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