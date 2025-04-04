04.04.2025 22:00 – FT 0 : 4
Испания04 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:10
38
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Отгрузили четыре мяча. Эспаньол на выезде разгромил Райо Вальекано
Голы забили Леандро Кабрера, Роберто Фернандес, Хави Пуадо и Пере Милья
04 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:10
38
0
В матче 30-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.
Голы забили Леандро Кабрера, Роберто Фернандес, Хави Пуадо (пенальти) и Пере Милья.
«Эспаньол» набрал 32 очка и поднялся на 15-е место, «Райо Вальекано» с 40 очками занимает 8-ю позицию.
Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля
Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4
Голы: Кабрера, 12, Фернандес, 16, Пуадо, 72, Милья, 90
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