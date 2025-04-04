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Райо Вальекано
04.04.2025 22:00 – FT 0 : 4
Эспаньол
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Испания
04 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:10
38
0

Отгрузили четыре мяча. Эспаньол на выезде разгромил Райо Вальекано

Голы забили Леандро Кабрера, Роберто Фернандес, Хави Пуадо и Пере Милья

04 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 00:10
38
0
Отгрузили четыре мяча. Эспаньол на выезде разгромил Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Пуадо

В матче 30-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.

Голы забили Леандро Кабрера, Роберто Фернандес, Хави Пуадо (пенальти) и Пере Милья.

«Эспаньол» набрал 32 очка и поднялся на 15-е место, «Райо Вальекано» с 40 очками занимает 8-ю позицию.

Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля

Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4

Голы: Кабрера, 12, Фернандес, 16, Пуадо, 72, Милья, 90

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол Райо Вальекано Леандро Кабрера Хави Пуадо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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