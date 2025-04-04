Отгрузили четыре мяча. Эспаньол на выезде разгромил Райо Вальекано

В матче 30-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.

Голы забили Леандро Кабрера, Роберто Фернандес, Хави Пуадо (пенальти) и Пере Милья.

«Эспаньол» набрал 32 очка и поднялся на 15-е место, «Райо Вальекано» с 40 очками занимает 8-ю позицию.

Ла Лига. 30-й тур, 5 апреля

Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4

Голы: Кабрера, 12, Фернандес, 16, Пуадо, 72, Милья, 90