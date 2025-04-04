4 апреля на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда не так давно вышла на более-менее заметный уровень - сложно что-то показывать в тени соседей, мадридских грандов. Но при этом уже все стали привыкать, что есть в Ла Лиге этот скромный, но самобытный коллектив, что способен иногда удивлять. Но и периодически вылетающий в Сегунду - в 2024-м году не без труда удержались на 17-м месте.

Казалось, что Иньиго Перес и его футболисты тот урок хорошо освоили. Долгое время столичная команда приятно удивляла, держась среди претендентов на еврокубки. Но с середины декабря начался очередной спад, и он явно затянулся, из-за чего места в таблице теряются. И только у Алавеса в прошлом туре выиграли, причем 2:0.

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Эспаньол

Клуб в целом котируется куда выше соперника, пусть даже что-то общее в их судьбе есть - попытки найти себя при соседе-гранде. Долгое время каталонцы были вполне неплохи и забирались периодически в еврокубки. Но сейчас это лифт, что в прошлом сезоне, конечно, сумел вернутся сразу же после падения в Сегунду. Но при этом занимал в чемпионате только четвертую позицию - благо, потом удачно проявил себя в плей-офф.

Бойцовские задатки подопечных Маноло Гонсалеса помогают сейчас, в борьбе за выживание. Получается не все, половина встреч приносят поражения, но пока что удается балансировать над зоной вылета. Хотя с Атлетико в прошлом туре получилось сыграть вничью, 1:1.

Статистика личных встреч

Пять раз кряду официальные матчи выигрывали мадридцы. Но и в 2023-м году, до вылета, и в 2024-м, уже вернувшись, побеждал клуб из Барселоны.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что в Мадриде смогут выиграть хозяева арены. Но обе команды скорее неплохи в защите, чем опасны в атаке. Ставим на то, что их очный матч получится не зрелищным и, как итог, стороны на двоих принесут скучные итого забьют менее 2,0 голов (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua Райо Вальекано Эспаньол Тотал меньше 2.0 1.96 Сделать ставку

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