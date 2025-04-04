Португальский форвард Криштиану Роналду попытался пробить бисиклетой в матче за клуб «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

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В одном из эпизодов Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя, но бисиклета получилась неудачной.

40-летний Криштиану забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя