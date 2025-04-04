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  4. ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя
Саудовская Аравия
04 апреля 2025, 23:25 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:50
756
1

ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя

Криштиану исполнил бисиклету в матче за Аль-Наср, но неудачно

04 апреля 2025, 23:25 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:50
756
1
ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя
Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду попытался пробить бисиклетой в матче за клуб «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В одном из эпизодов Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя, но бисиклета получилась неудачной.

40-летний Криштиану забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу бисиклета видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
Не получилось в 40 лет. Получицца в 50. Не ачаивайся Роналду. Ты лучший!
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