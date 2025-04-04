ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя
Криштиану исполнил бисиклету в матче за Аль-Наср, но неудачно
Португальский форвард Криштиану Роналду попытался пробить бисиклетой в матче за клуб «Аль-Наср».
Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В одном из эпизодов Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя, но бисиклета получилась неудачной.
40-летний Криштиану забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.
ВИДЕО. В 40 лет Роналду попытался забить ударом в прыжке через себя
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Вьюнник рассказал о том, как начиналась его карьера
Спенсер Оливер высказался о будущем Александра