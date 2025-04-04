Анчелотти назвал главную проблему, которая появилась после прихода Мбаппе

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал о проблемах собственной команды:

«Мы улучшили свою игру на коллективном уровне. Я не собираюсь говорить об индивидуальных неудачах. Например, Алаба сыграл неплохую игру против «Реал Сосьедад», но ему просто не везло в некоторых моментах.

Мы точно не заслужили пропустить четыре гола. После прихода Мбаппе у нас появилось больше эффективности в атаке, но мы начали страдать в обороне. Это нормально, когда вы думаете об одном факторе. Нельзя сосредоточиться одновременно и на атаке, и на защите», – считает Анчелотти.

Матч «Реал» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Подопечные Анчелотти набрали 63 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Валенсия» имеет в активе 31 очко и разместилась на 15-й позиции.